Herfstachtig weekend op komst: buien en frisse temperaturen

Afgelopen nacht was het maar liefst zeventien graden, volgens weerman Jan Visser zijn dat hogere temperaturen dan we gewend zijn rond deze tijd van het jaar.

"Maar daar komt verandering in, polaire lucht is in aantocht, alleen vrijdag wordt het nog even bijzonder warm", laat Visser weten. Na vrijdag komen we 'dieper in polaire luchten terecht', wat inhoudt dat het nu toch eindelijk herfst wordt.

Intensieve regenbuien, koude nachten

Maar eerst vandaag: het wordt in de Noordkop maximaal achttien graden, in het zuiden van de provincie wordt het negentien tot twintig graden. Het is droog en blijft voornamelijk bewolkt, maar de zon laat zich af en toe wel zien.

Vanmiddag komt het eerste front dichterbij. Daarmee neemt de kans op regen toe, de komende nacht regent het af en toe zelfs 'intensief', vertelt de weerman. De temperatuur daalt aanzienlijk. Van de relatief warme nachten de afgelopen week, keldert de temperatuur vannacht tot ongeveer tien, elf graden. De wind waait uit het zuidwesten en is over het algemeen matig tot hard en aan de kust krachtig. Vannacht neemt de windkracht af en draait naar het noordwesten.

Forse temperatuurdaling

Morgen trekken de regenbuien weg naar het zuiden. Even kan de zon zich weer laten zien, maar later op de dag komt het front weer terug naar de provincie en kan het weer gaan (mot)regenen. De temperaturen komen iets lager uit dan vandaag, zo rond de zestien, zeventien graden.

Vrijdag is er meer wind, dan is het tijdelijk weer warm met zo'n twintig graden. Wel regent het flink en is er veel bewolking, 's nachts en 's avonds regent het zelfs intensief. Zaterdag trekt de regen geleidelijk weg, maar er kunnen nog buien vallen. Dat geldt ook voor zondag. De temperaturen gaan dan kaarsrecht omlaag: zondag wordt het elf graden. De dagen erna blijft de temperatuur steken rond de twaalf graden, 's nachts wordt het niet warmer dan vijf, zes graden.

Wie overigens nog zin heeft in een laatste (nazomerse) duik voordat de herfst inzet: de temperatuur van het zeewater is met achttien graden nog ongebruikelijk hoog.