Boeteregen door knip Sloterweg: dagelijks 259 automobilisten op de bon

In september zijn in totaal 7.792 boetes uitgedeeld aan automobilisten die zonder ontheffing langs de knip op de Sloterweg reden. Omgerekend gaat het om gemiddeld 259 boetes per dag.

Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) in antwoord op raadsvragen van de SP. De Sloterweg is sinds 1 juli ter hoogte van Ditlaar afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg mag daar alleen nog door bestemmingsverkeer gebruikt worden. Sinds 1 september worden automobilisten zonder ontheffing op de bon geslingerd door middel van een kentekencamera.

"Genoeg waarschuwingsborden"

De gemeente heeft niet het idee dat automobilisten onbewust langs de knip rijden, zoals de SP vermoedt. Er staan volgens Van der Horst genoeg waarschuwingsborden en tekstkarren bij de knip. Ook is volgens haar aan de eis van het Openbaar Ministerie voldaan dat je niet in een fuik mag rijden en de borden daarop ook zijn afgestemd.

Volgens de wethouder is de hoeveelheid doorgaand verkeer inmiddels al sterk afgenomen, aangezien er bij een telling in november vorig jaar dagelijks nog 8800 voertuigen over de Sloterweg-west reden. Ze verwacht dat het aantal overtreders de komende tijd zal afnemen, nu er is gestart met het uitschrijven van boetes. Ook schrijft ze bereid te zijn om nogmaals naar de geplaatste borden kijken om te zien of er verduidelijkingen mogelijk zijn.

Filevorming

Door de knip op de Sloterweg-west ontstaat er file op omliggende wegen, waar volgens de SP ook het openbaar vervoer last van lijkt te hebben. Per 1 november wordt, zoals gepland, ook de Sloterweg-oost en doordeweeks in de spits (7 uur tot 10 uur en 16 uur tot 19 uur) de Laan van Vlaanderen voor doorgaand verkeer afgesloten. De gemeente verwacht dat vanaf dan de opstoppingen op en rondom de Laan van Vlaanderen grotendeels afnemen.