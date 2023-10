KLM werkt samen met defensie om Nederlanders uit Israël op te halen

Nederlanders in Israël kunnen vanaf woensdag met een vliegtuig van Defensie naar huis en donderdag waarschijnlijk met een toestel van KLM, zegt minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot tegen persbureau ANP. Ongeveer tweehonderd mensen zouden hier voorlopig voor in aanmerking komen.

Er wordt onderzocht of hierna meer militaire en civiele vluchten kunnen worden ingezet.

"De afgelopen dagen bleek het steeds moeilijker om een vlucht naar huis te boeken", constateerde Bruins Slot. Ze besloot daarom toch 'de repatriëring te faciliteren' van Nederlandse scholieren, studenten en andere reizigers die in Israël dreigden te stranden.

Nederlanders in Israël die het land sinds de geweldsexplosie van zaterdag en het daaropvolgende geweld willen verlaten waren tot dusver op zichzelf aangewezen.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.