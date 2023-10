Voor het eerst een herdenking voor Surinaamse marrons in het Oosterpark: "Ik sta hier met mijn borst vooruit"

Op 10 oktober wordt herdacht dat de marrons in Suriname zich in 1760 al vrijvochten van Nederlandse slavenhouders - ruim honderd jaar dus voor de afschaffing van de slavernij. Voor het eerst werd deze dag herdacht bij het Slavernij Monument in het Oosterpark.

Dag der Marrons - NH Nieuws

"Ik sta hier met trots omdat ik met mijn borst vooruit kan staan", zegt Gordon Sana namens de jongere generatie marrons bij de herdenking.



In Nederland wonen zo'n 11.000 nazaten van de groep tot slaaf gemaakten die ontsnapten uit de plantages, zich vestigden in het oerwoud en van daaruit aanvallen bleven uitvoeren op het koloniaal bestuur, waarmee ze uiteindelijk een vredesverdrag en hun vrijheid afdwongen. 'Gestreden voor vrijheid' "Wij kiezen voor onze vrijheid. Mijn voorouders hebben echt gestreden voor dat wat er vandaag veranderd is in onze Grondwet", zegt initiatiefnemer Ruben Pinas.

Want ja, je hebt natuurlijk Keti Koti op 1 juli in het Oosterpark, en je hebt 10 oktober. Los van een gedeelde strijd tegen anti-zwart racisme, is er binnen de Surinaamse gemeenschap zelf ook verdeeldheid. De marrongemeenschap wordt, zeker ook in Suriname, niet altijd voor vol aangezien.

Foto: Marrons-herdenking - AT5

"Ik kan me dat gevoel heel goed voorstellen", zegt NiNsee-voorzitter Linda Nooitmeer die vandaag de ceremonie ook bijwoonde. "Maar we hebben altijd bij de herdenking (die op 1 juli, red.) ervoor gezorgd dat de krans van de voorouders gelegd wordt ook door iemand uit de Inheems gemeenschap en ook door de Marrongemeenschap. Maar ik denk dat het 'betrekken' nog veel meer zijn uitwerking mag krijgen." Dilemma Dat is ook de reden waarom Pinas en de zijnen vandaag voor het eerst neerstreken bij het Slavernijmonument. Om te laten zien dat ook de marrons willen meepraten over hoe de komma eruit moet gaan zien, die Mark Rutte plaatste na de excuses voor het slavernijverleden. "Ik zat even in een dilemma na die excuses", zegt Pinas. "Heb ik daar wel iets mee? Puur ook omdat mensen er heel snel geld aan koppelen. En daar zijn wij niet van. Wij zijn meer van perspectief, we willen vooruitgang. Want we leven in een samenleving waarin diversiteit en inclusie nog niet eens is neergedaald."