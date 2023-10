KNVB blokkeert doorverkochte tickets voor Nederland - Frankrijk in Johan Cruijff Arena

Voetbalbond KNVB heeft 450 kaartjes voor het uitverkochte EK-kwalificatieduel van vrijdag tussen het Nederlands elftal en Frankrijk geblokkeerd. "Dit zijn tickets waarvan de KNVB zeker weet dat ze worden doorverkocht via niet officiële verkoopkanalen", meldt de bond. Het gaat om kaartjes die via bedrijven als Viagogo en Me Gusta Tickets bij andere eigenaars zijn beland.