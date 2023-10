Politie trekt wapen na ruzie in drukke Alkmaarse winkelstraat, één persoon aangehouden

In de Langestraat, de drukste winkelstraat van Alkmaar, is vanmiddag een man aangehouden na een ruzie waar mogelijk vuur- en steekwapens bij betrokken waren. Bij de aanhouding hield de politie meerdere mensen onder schot. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een steekwapen is aangetroffen.

Volgens een woordvoerder van de politie kwam er rond vijf uur vanmiddag een melding binnen over een conflict tussen meerdere personen waarbij mogelijk vuur- en steekwapens bij betrokken waren. De politie was er snel bij en kon twee mannen staande houden. Deze wilden eerst niet meewerken, waarna de politie hen onder schot hield. De woordvoerder laat weten dat dat procedure is.

De twee mannen bleken echter geen wapens bij zich te hebben, laat de woordvoerder weten. Ze konden hun weg vervolgen. Kort daarna hield de politie een andere man aan en werd er verderop een steekwapen gevonden. Het is niet bekend of dit wapen ook van de laatste aangehouden persoon is. Deze verdachte zit nog steeds vast en het onderzoek loopt nog, aldus de politiewoordvoerder.