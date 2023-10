Quinten (9) voert actie tegen scheurende vrachtwagens en trekkers in de woonwijk

Sinds de kruising op N248 met de Waardpolderhoofdweg is afgesloten, rijdt het verkeer massaal door Kolhorn heen. En dat voelt niet veilig voor de buurt. Reden voor Quinten (9) en zijn broertjes Charlie en Jimmy om actie te voeren. "De kinderen voetballen en spelen hier vaak op het pleintje middenin de weg. Dat kan nu niet."

Sinds afgelopen maandag tot 20 oktober is de kruising N248/Waardpolderhoofdweg bij Kolhorn afgesloten voor alle verkeer. Het gevolg is dat automobilisten nu door de woonwijken rijden in Kolhorn.

Bewoners aan de Ansjovisweg en aan de Westfriesedijk maken zich zorgen, want in de kinderrijke buurten wordt veel op straat gespeeld. Toen de werkzaamheden begonnen was het gelijk raak, vertelt Iris Schipper: "Auto's, trekkers en vrachtwagens raasden door de wijk."

Kinderen voeren actie

Haar zoon Quinten (9) had wel een idee. Aan het eind van de middag ging hij samen met zijn broertjes Charlie en Jimmy met gele hesjes en waarschuwingsborden aan de weg staan. "Dat werkte heel goed, alle bestuurders staken duimpjes op en reden heel langzaam." Andere buurtkinderen en ook ouders hingen daarna spandoeken op in de rest van de straat en belden met de gemeente om verhaal te halen.

Het had kort effect. Schipper: "Vanochtend stonden er verkeersregelaars aan het begin van de wijk. Niemand kwam er meer in. Maar in de middag waren die verkeersregelaars weer weg. Aan het begin van de spits nam het verkeer weer behoorlijk toe."

Niet ten koste van veiligheid

Schipper is blij dat er aan het kruispunt gewerkt wordt, maar dat moet niet ten koste gaan van de veiligheid in de wijk. "Het zou beter zijn als het verkeer omrijdt via de landweggetjes bij Wieringerwaard. Daar zal het ook niet ideaal zijn, maar het is wel veiliger dan door een kinderrijke woonwijk. De kinderen voetballen en spelen hier vaak op het pleintje middenin de weg. Dat kan nu twee weken niet meer."

Tekst gaat door onder de foto.