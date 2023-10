'Doodgelopen hospiceplan slechte zaak voor vergrijzend Amstelveen'

Dat Amstelveen voorlopig geen extra hospiceplekken krijgt, gaat in de toekomst problemen opleveren. Daar is de Associatie Hospicezorg Nederland van overtuigd. Vorige week werd duidelijk dat het plan voor een eigen hospice in de gemeente niet doorgaat.

"Amstelveen is net als veel andere gemeentes een vergrijzende gemeente. In de toekomst zal echt schaarste ontstaan", vermoedt een woordvoerder van de Associatie. Hij betreurt dat het Amstelveense initiatief gestrand is en adviseert de gemeente om toch te kijken of zij meer hospiceplekken kan creeëren.

Zeven jaar lang werkte een groep initiatiefnemers aan een plan voor een 'bijna thuis-huis' met zes bedden in Amstelveen, dat Hospice Amsteloever had moeten gaan heten. Zij gooien de handdoek nu in de ring, omdat 'op korte en middellange termijn geen zicht meer is op het vinden van een geschikte locatie', luidt de verklaring op de website van stichting Hospice Amsteloever.

Hoge bouwkosten

In 2022 hing de vlag er nog heel anders bij: de papieren om het hospice aan de Lindenlaan te vestigen waren toen bijna rond. Op het stuk gemeentegrond dat daar ligt zou naast een hospice ook een medisch centrum komen. Omdat de gemeente er uiteindelijk ook een kinderdagverblijf wilde vestigen, moest de indeling veranderen en kreeg het initiatief (nog) geen groen licht.

Volgens de stichting zijn de bouwkosten door dit uitstel inmiddels te hoog geworden, waardoor zij de financiering niet meer rondkrijgt. Gemeente Amstelveen benadrukt in een raadsbrief dat zij bereid was om subsidie te verlenen voor de opstart, maar vindt het niet haar taak om structureel bij te dragen aan de financiering.

Toen een hospice aan de Lindenlaan geen optie meer was, heeft de stichting samen met de gemeente gekeken of intrekken in bestaand gemeentelijk vastgoed of bij een woonzorg-complex tot de mogelijkheden behoorde. Voorzitter van de stichting Robert Klinkert laat aan NH weten dat de beschikbare ruimtes simpelweg te klein zijn.

'Geen tekort'

Ondanks het ontbreken van een eigen hospice vindt de gemeente niet dat er op dit moment te weinig hospiceplekken in de regio zijn. "Inwoners kunnen terecht bij de 'bijna thuis hospices in omliggende gemeenten, te weten het Joods Hospice Immanuel (acht bedden) in Buitenveldert, Hospice Zuider-Amstel (vier bedden) in Ouderkerk aan de Amstel en Thamer Thuis (twee bedden) in Uithoorn." Verder biedt Amstelveen wel hospicezorg in zorgcentrum Zonnehuis Amalia.