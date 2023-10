Scheiding maakte Rob (58) dakloos, en hij is lang niet de enige in Den Helder

Voor de 58-jarige Rob is het leven op straat inmiddels al ruim vier jaar de keiharde realiteit. Dat begon toen hij scheidde van zijn vrouw: "Want ik werd verliefd op een andere vrouw. Ik had toen zoiets van: ik ben degene die de relatie eindigt, dus zij mag wel in het huis blijven wonen. Ik vind wel een woning. Maar dat liep even anders", legt Rob uit.

Want na vier jaar slaapt Rob nog steeds elke avond bij de nachtopvang van dnoDoen in de Visbuurt. En hij niet alleen, want de zestien bedden van de nachtopvang zijn bijna elke nacht gevuld, net zoals de slaapplekken in het doorstroomhuis én er moet soms zelfs uitgeweken worden naar een hotel. DnoDoen ziet het aantal daklozen in de havenstad de afgelopen jaren dan ook sterk groeien. "Je ziet meer mensen, meer jongeren en complexere problemen", vertelt René Verhoogt, teammanager van de locatie in Den Helder.

Overlast

Toch willen Verhoogt en directeur Hill Rabenberg graag hun zegje doen over de overlast van daklozen in de stad, die regionale én landelijke media haalde na de sluiting van de ijssalon aan het Julianaplein afgelopen maand. "Dat zijn absoluut niet alleen daklozen. Dat is een veel grotere groep die daar gewoon samen gaat hangen en drinken. Daklozen worden heel vaak over een kam geschoren, wat niet altijd helemaal juist is", legt Rabenberg uit.

En Rob sluit zich daar maar wat graag bij aan. "Het wordt allemaal op ons bordje geschoven", stelt hij dan ook. En hoewel Rob alles behalve zielig gevonden wil worden, voelt hij zich nergens helemaal thuis en moet hij een groot deel van de dag 'overleven' op straat.

