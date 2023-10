Horecaondernemer Martijn B. wordt vervolgd voor verleiden van minderjarig meisje

B. werd eerder aangehouden door de politie op verdenking van misbruik van twee minderjarige meisjes in Club June, waar hij eigenaar van is. Hij zit niet meer vast. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie is het dossier inmiddels bestudeerd en is er te weinig bewijs in de tweede zaak. Die zaak wordt daarom geseponeerd.

De horecaondernemer wordt nu dus voor één zedenfeit vervolgd. Het is nog niet bekend wanneer de zaak dient, legt de woordvoerder uit: "Omdat hij niet in voorarrest zit, hebben we minder te maken met termijnen. De zaak dient wanneer er ruimte is in de planning van de rechtbank."

Drie nachtclubs in uitgaansgebied

Martijn B. is eigenaar van drie nachtclubs in de Smedestraat in het centrum van Haarlem: Club June, karaokebar Shibuya en cocktailbar NIP. Die zaken zijn al sinds mei van dit jaar gesloten, nadat burgemeester Wienen de horecavergunning van B. introk. Dat gebeurde nadat de politie meerdere overtredingen had geconstateerd in Club June.

Bij die politierapportages ging het overigens niet alleen om seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de club werden ook minderjarigen toegelaten die er alcohol konden kopen, verder waren er meerdere meldingen van agressie door beveiligers van de club. Maar deze meldingen zijn geen onderdeel van de rechtszaak.