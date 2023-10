Rechtszaak afgewend: akkoord bereikt in conflict over nieuwe roosters voor straatvegers

Vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam en de ondernemingsraad van de gemeente hebben maandag een akkoord getekend over de nieuwe, flexibele werkroosters voor een deel van de medewerkers van Stadsbeheer. De OR en de gemeente waren hierover verwikkeld in een rechtszaak bij de kantonrechter, maar die is nu van de baan. Dat bevestigt wethouder Hester van Buren aan NH Nieuws.

Met het akkoord lijkt voorlopig een einde te komen aan een jarenlang conflict tussen de gemeente en de medewerkers van Stadsbeheer, het gemeenteonderdeel dat verantwoordelijk is voor een schone en veilige stad. Met name onder de straatvegers was grote weerstand tegen de nieuwe roosterregeling.

Meer flexibiliteit

De nieuwe roosters vragen meer flexibiliteit van zo'n 1800 medewerkers van die Stadsbeheer-afdelingen: Stadswerken, Afval en Grondstoffen en THOR. Hieronder vallen onder meer boa's, stratenmakers en afvalophalers.

De roosters zijn sinds april van dit jaar van kracht en bevatten meer weekend- en avonddiensten. Het eerste jaar wordt gezien als een 'leerjaar': aan het einde vindt volgens de gemeente een grondige evaluatie plaats.

De ondernemingsraad van de gemeente probeerde eerder dit jaar de start van dit leerjaar nog te blokkeren via de voorzieningenrechter. De OR vond dat de gemeente niet de benodigde toestemming van de OR-leden had. De rechter ging daar niet in mee, maar droeg de gemeente wel op om een onderbouwing te sturen. Daar zou, in een nieuwe zaak, een kantonrechter zich over moeten buigen.

Rechtszaak van de baan

De kantonrechter riep de OR en de gemeente op om met elkaar in gesprek te blijven. Deze gesprekken hebben nu dus alsnog tot een akkoord geleid, bevestigt wethouder Hester van Buren (Personeel & Organisatie). Maandag hebben de betrokken partijen hun handtekeningen gezet.

Ten tijde van het conflict lagen er al afspraken op tafel over de nieuwe roosters. Vooral maatwerk was een belangrijke eis van de OR: de wensen van de werknemers moeten worden meegenomen bij het opstellen van het rooster. De gemeente past zulk maatwerk ook toe, aldus de wethouder: "Zoveel als mogelijk is."

Volgens de wethouder hebben de gesprekken niet tot ingrijpende wijzigingen van de afspraken geleid, al zouden er wel wat punten 'verduidelijkt' zijn. De voorzitter van de OR is benaderd voor een reactie, maar heeft nog niet gereageerd.