Verdachte (27) doodrijden Kroaat (53) in Medemblik mag strafzaak op vrije voeten afwachten

De 27-jarige Amstelvener die vast zat voor het doodrijden van een 54-jarige Kroaat in Medemblik komt voorlopig op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald.

De 27-jarige M.F. wordt ervan verdacht eind september vorig jaar de Kroaat Herni Lukačević aan de Vereweg te hebben doodgereden met een Ford Transit.

Tijdens de regenachtige nacht zou een ruzie zijn ontstaan over een partij drugs van meer dan 1.000 kilo. Naast M.F. en een medeverdachte zijn Herni en een aantal Oost-Europeanen in de afgelegen loods in Medemblik. Die laatstgenoemden zouden een tip hebben binnengekregen dat er 'iets te halen viel' in de loods.

'Wegduiken voor de kogels'

Er wordt die nacht meerdere keren geschoten. Volgens M.F. ook op hem. "Ik heb mijn leven moeten redden." Volgens de advocaat handelde hij uit noodweer, nadat hij moest wegduiken voor de kogels. Hij heeft Herni nooit gezien toen hij hem aanreed.

Na het pleidooi van de advocaat van F. om hem vrij te laten, heeft de rechter dit nu ook besloten. In december worden er nog getuigen gehoord. F. mag voorlopig zijn strafzaak buiten de gevangenis afwachten, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo mag hij geen contact hebben met de andere verdachte in de zaak.

Wanneer de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk.