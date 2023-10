Erfgoedpark brengt eerbetoon aan bijzondere uitvinder uit Uitgeest

Niet veel mensen weten het, maar het was Uitgeester Cornelis Corneliszoon die rond 1600 de houtzaagmolen bedacht. Hiermee leverde hij een belangrijke bijdrage aan de economische vooruitgang van Nederland aan de vooravond van de Gouden Eeuw. Je leert er alles over op Erfgoedpark De Hoop in Uitgeest. Daar wordt vandaag een informatiepunt voor regionale geschiedenis geopend.