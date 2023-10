Sloop en verbouw supermarkt Blaricum gaat door: tegenstanders blijven ondanks nederlaag strijdvaardig

De sloop van het voormalig pand van restaurant Blushing en de verbouw van de supermarkt in Blaricum gaan definitief door, stelt supermarktonderneemster Marieke Ton. Kort geleden won zij glansrijk het kort geding dat door tegenstanders van de verbouwplannen was aangespannen. Diezelfde tegenstanders geven in elk geval hun strijd voorlopig nog niet op en zeggen tot aan de Raad van State te willen procederen.

Het, inmiddels definitieve, ontwerp van de nieuwe supermarkt wordt door manager Hans Fokker omschreven als een 'allemansvriend'. Ton zelf vond het eerste ontwerp sprankelender, maar dat het nu wat ‘saaier’ oogt, is voor iedereen goed. “Er is met alle dorpse belangen rekening gehouden”, zegt Ton een beetje emotioneel.

Je zou nu kunnen denken dat er een schattig boerderijtje staat, maar het gebouwtje is, nadat de koffiezaak er gevestigd was, ‘opgeleukt’ met een witte gevel en een rieten kap. Het pand is dus verre van monumentaal. Ton geeft aan dat sloop de enige optie is, vanwege het feit dat het van oorsprong eigenlijk verschillende panden waren met zó veel verschillen in niveaus van vloeren, muren en plafonds dat van renovatie geen sprake kan zijn.

Mohrmann zegt op zijn beurt dat er tegenonderzoeken zijn gedaan die lijnrecht het tegenovergestelde beweren. Op de vraag hoe het kan dat de rapporten elkaar zo onderling tegenspreken zegt hij dat onderzoekers 'accenten anders leggen, waardoor er kleurverschillen komen'. Hij is overtuigd van de juistheid van de onderzoeken die onder andere in opdracht van BODB zijn uitgevoerd.

Ton is er duidelijk over: de druk op de huidige winkel en het personeel is te groot. Het is schipperen met schappen, systemen zijn verouderd en regels die moeten worden nageleefd, zijn aangescherpt. Allemaal dringende redenen om de zaak uit te breiden en veiliger te maken. Diverse uitgevoerde onderzoeken hebben de noodzaak van de verbouwing aangegeven en ook uit een contra-onderzoek van de gemeente zelf kwam dit naar voren.

Wat die belangen exact zijn, laten beiden een beetje in het midden. Desgevraagd zegt Mohrmann wel dat ‘ook de bakker en de boekhandel niet blij zijn met de uitbreiding van de supermarkt’. Naast een drukkere en onveiliger situatie in het dorp door de grotere supermarkt zou het ook oneerlijke concurrentie opleveren voor de lokale middenstand.

Gemma Jansen van Stichting Karakteristiek Blaricum en Hans Mohrmann van Buurtschap Oude Dorp Blaricum (BODB) geven beiden aan nog steeds vertrouwen te hebben in een voor hun goede afloop. Zij stellen dat het ‘helemaal niet nodig’ is dat de supermarkt moet verbouwen en vinden ook dat niet alle belangen goed genoeg zijn afgewogen.

"Ik ben 'no way' tegen de supermarkt"

Zowel Jansen als Mohrmann zijn van mening dat de supermarkt het met een minder groot assortiment aan artikelen af zou kunnen. Jansen zegt dat ze “no way tegen de supermarkt is” maar dus wel tegen de verbouwing en uitbreiding. Beiden geven aan dat de onderneemster voor eigen risico mag slopen en bouwen na de uitspraak van de rechter in het kort geding maar dat hun strijd nog niet gestreden is. Jansen zegt uiteindelijk naar de Raad van State te zullen gaan indien nodig.

Opvallend is dat de gemeenteraad unaniem voor de verbouwing heeft gestemd en dat bijvoorbeeld ook leden van de Historische Kring Blaricum positief zijn. Hun argument is ‘zonder verandering in het dorp is er geen historische kring’.

Maar de eensgezindheid bij de raad was reden voor opgetrokken wenkbrauwen bij de tegenstanders; Ton zou het op een akkoordje hebben gegooid met de gemeente. Het tegendeel is waar, gezien de vele onderzoeken die uitgevoerd moesten worden en de vele manieren waarop het ontwerp is aangepast om het dorpse karakter te behouden.

Grimmige sfeer

De afgelopen tijd moest de onderneemster zich naast geruchten ook nog wapenen tegen cartoons over haar en zelfs desinformatie die verspreid werd; onder andere over de toekomstige nokhoogte hebben tegenstanders verkeerde informatie gebruikt. Maar grimmig werd het toen een informatieavond georganiseerd was, waarbij de gemeenteraad van Blaricum als gast aanwezig was en zes specialisten hun inbreng zouden geven.

Het podium werd echter gepakt door de tegenstanders die eisten hun verhaal te kunnen doen. De specialisten kregen nog slechts de kans om te reageren, ware het niet dat toen zij aan de beurt waren een groot deel van de tegenstanders opstond en wegliep.

Bouw begint

Voor de medewerkers van de supermarkt is het hele proces ook bepaald geen pretje; naast het werken in een verouderde winkel worden zij soms aangesproken in de winkel. De diverse tegenstanders van de bouwplannen zeggen tegen de supermarktmedewerkers dat het ‘niet om jullie gaat’ terwijl zij hun dagelijkse boodschappen in dezelfde supermarkt doen. Maar nu het licht voorlopig op groen staat en Ton gevraagd wordt of de sloop en bouw nu gaat beginnen en is antwoord volmondig: “Ja!”.