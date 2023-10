Hilversummer Eran vliegt naar thuisland Israël om bij zijn moeder te zijn: "Mentaal gaat het slecht"

Hij boekte een ticket naar Tel Aviv bij El Al en vloog vanmiddag vanaf Schiphol. "Het heeft veel impact. Ze kijken steeds het nieuws en horen alle verhalen. Fysiek gaat het goed met mijn familie, maar mentaal gaat het slecht."

Eran, die liever niet zijn achternaam noemt, hoopt dat zijn bezoek voor een beetje afleiding zorgt van de situatie in het land. "Ik heb een heel duur ticket gekocht, voor bijna 1000 euro, want dit is de enige luchtvaartmaatschappij die vliegt."

Geschrokken op het vliegveld

Eran woont sinds dertien jaar in Nederland, met zijn vrouw en kinderen. Hij zegt dat hij aanvankelijk niet bang was om naar Israël te gaan, totdat hij op het vliegveld kwam.

"Bij het inchecken stelden beveiligers veel vragen, of ik er wel zeker van was dat ik wilde gaan. Ik denk dat dat komt doordat ik hier woon, ze vinden het vast gek dat ik juist nu daarheen ga."

Andere reizigers

In hetzelfde vliegtuig, dat aan het begin van de middag vertrok, zaten ook veel Israëliërs die terug naar huis gingen. Zoals Talya, die haar reis door India voortijdig beëindigde toen ze het nieuws hoorde. Ze was niet de enige, zegt ze. "Veel Israëliërs wilden terug en probeerden een vlucht te boeken."

Die van haar leidde via Amsterdam. Talya is bang voor wat haar te wachten staat. "Mijn familie is veilig, ze wonen niet in het oorlogsgebied. Maar zoals iedereen ken ik veel mensen die vermist zijn of gaan vechten." Ze vertelt dat alle Israëlische mannen die ze tijdens haar reis tegenkwam terug gaan om zich aan te sluiten bij het leger.