KLM onderzoekt mogelijkheid om Nederlanders uit Israël op te halen

KLM onderzoekt of het mogelijk is om een toestel naar Israël te sturen om Nederlanders op te halen die daar weg willen. Dat doet de maatschappij op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat tot nu toe zei dat reizigers het land op eigen gelegenheid moesten verlaten.

Dit bevestigt de woordvoerder van KLM in gesprek met NH Nieuws naar aanleiding van berichtgeving van ANP. ''We zijn nu aan het beoordelen of dat kan", zegt KLM over een mogelijke repatriëringsvlucht tegen het persbureau. "Of we dat verantwoord kunnen doen is nog niet duidelijk.''

Vakantiegangers en scholieren

Hoeveel Nederlanders gebruik zouden maken van zo'n repatriëringsvlucht is niet bekend. Naar schatting zijn er enkele honderden Nederlanders in Israël die daar weg willen. Onder hen zijn er honderd reizigers die via de organisatie Israël Idoed Reizen in het land op vakantie zijn. Ook een groep leerlingen van een Rotterdamse school zit er vast, meldde regionale omroep Rijnmond gisteren.

Lees door onder de X-post van het Ministerie van Buitenlandse Zaken