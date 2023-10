Dankzij Haarlemse CIOS-studenten kunnen arme Albanezen straks beter sporten

Vier studenten van de Haarlemse CIOS-opleiding (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, red.) vertrekken in maart met een groep medestudenten naar Albanië. Ze gaan daar heen om achterstandswijken een handje te helpen. Onder meer door scholen te helpen bij sportactiviteiten en door vrijwilligerswerk te doen in een ouderencentrum.

De organisatie ligt in handen van vier meiden: Marieke, Marika, Mayra en Beau. Ze zitten allemaal in het laatste jaar van de opleiding. Met een groep van 32 personen, waaronder medestudenten en twee mentoren, verblijven ze van 23 tot en met 30 maart in verschillende plaatsen in Albanië.

Marieke van Vliet (19) komt uit Beverwijk en is één van de organisatoren. "We doen alle vier hetzelfde profiel, namelijk 'Buurt, Onderwijs en Sport' (BOS) en daar hoort jaarlijks een kamp bij. Vanwege corona is dat een aantal jaar niet doorgegaan en nu kan het weer. We hebben de opdracht gekregen om het Albanië-kamp te organiseren. Eén van onze docenten was in Albanië geweest en zo is het balletje gaan rollen."

Geld ophalen

De vier hebben genoeg voor te bereiden. "We vliegen op Tirana. We hebben vorige week de tickets geregeld. Ook moeten we nog veel geld zien in te zamelen en bedenken welke activiteiten we daar gaan doen." Het geld halen ze op via crowdfunding.

Zo hebben ze op school bijvoorbeeld ook een statiegeldbak geplaatst. "Daar kunnen flesjes in worden gedaan en wij leveren die dan in. Het geld besteden we vooral ten gunste van de mensen daar in de achterstandsbuurten." Ook houden ze nog een loterij. "De winnaars mogen dan mee op de KNRM-boot in IJmuiden. Mijn vader werkt daar, dus dat is makkelijk geregeld", legt Marieke uit.

Tekst loopt door na de foto.