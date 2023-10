Jeugdspeler FC Den Helder die tegenspeler (14) mishandelde krijgt werkstraf en boete

Een 15-jarige jeugdspeler van FC Den Helder heeft een werkstraf van 80 uur en een geldboete gekregen. Hij mishandelde een 14-jarige tegenspeler tijdens een voetbalwedstrijd tegen SV Koedijk. Zijn tegenspeler hield aan de vechtpartij in februari van dit jaar een hersenschudding en epileptische aanvallen over.

De officier van justitie vond bewezen dat de 15-jarige jongen openlijk geweld had gepleegd, met letsel tot gevolg. Ze eiste daarom een werkstraf van 80 uur en de rechter ging hier in mee. Daarnaast moet de jongen 1.500 euro aan immateriële schade betalen aan het slachtoffer.

De wedstrijd tussen beide clubs was op sportcomplex de Streepjesberg van FC Den Helder. Spelers van beide teams gingen na de wedstrijd met elkaar op de vuist en volgens de politie waren er ook omstanders bij de vechtpartij betrokken.

Geslagen en geschopt

Naast de 14-jarige jongen raakte er ook een 50-jarige man, de coach van SV Koedijk, gewond. "Er is over en weer geduwd, en die heeft een klap gekregen", zo vertelde Joost Schaub, voorzitter van SV Koedijk, in februari aan NH. "De bewuste speler van SV Koedijk is geslagen en geschopt. Hij hoefde gelukkig niet in het ziekenhuis te blijven, maar zoals het eruit ziet heeft hij een flinke hersenschudding." Dat bleek naderhand inderdaad zo te zijn.

Schaub noemde het geweld toen al 'buiten proportie', en gaf aan dat de schrik er ook goed in zat bij de leiding van FC Den Helder. "We zijn allemaal geschrokken dat het is gebeurd."