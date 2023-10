Dorpsfiles door afsluiting A.C de Graafweg: "Mensen durven hier niet meer langs"

Flinke files in de dorpskernen van Hoogwoud en Opmeer en fietsers die al slingerend via het voetpad hun weg moeten vinden. De derde grote afsluiting van de A.C de Graafweg (N241) zorgt voor veel verkeersoverlast én gevaarlijke situaties op de Middelweg en Herenweg. De dorpsraden van beide dorpen luiden de noodklok. "Het is wachten op ongelukken."

Maandagochtend, spitsuur. Met het verschijnen van daglicht komt ook het verkeer in Opmeer en Hoogwoud weer op gang. Het begin van de school- en werkweek start voor veel automobilisten in de lokale file van honderden meters lang. Ongeduldig wachtend op een groen stoplicht, die per beurt een stuk of tien auto's doorlaat. De fietsers ondernemen ondertussen een niet-ongevaarlijke slingertocht, tussen de optocht van auto's door. Adrie Vlaar en Keesjan Stapel kijken het hoofdschuddend aan. Vlaar is voorzitter van de dorpsraad Hoogwoud en ontvangt veel berichten van ongeruste bewoners. "Al het verkeer moet vanwege de afsluiting over deze kruising. Langzaam verkeer, maar ook bijvoorbeeld vrachtverkeer. Fietsers kunnen hier eigenlijk niet fietsen. Die moeten over het voetpad, maar bewoners willen dat niet en zetten er kliko's neer. Mensen durven hier niet meer langs, terwijl kinderen over dit punt naar school moeten en naar de sportvoorzieningen gaan. Het is veel en veel te druk."

"Mensen durven hier niet meer langs. Het is veel en veel te druk" Adrie Vlaar - Dorpsraad Hoogwoud

Bijkomend nadeel is dat het kruispunt tussen Sijbekarspel en Opmeer ook onder handen wordt genomen. "Waarom moet dat tegelijkertijd?", vraagt Stapel zich hardop af. Hij is voorzitter van de dorpsraad Spanbroek/Opmeer. "Ik vind dat de gemeente en de provincie hier oplossingen voor moeten zoeken. Je kunt dan denken aan een verkeersregelaar tijdens de spits en het aanpassen van de stoplichten, zodat je meer doorstroming krijgt. Dat is simpel toe te passen, om te voorkomen dat er ernstige ongelukken gaan gebeuren." Het eerste slachtoffer is - gelukkig - geen persoon, maar een autospiegel. De auto van de dochter van Yvonne Wester mist er sinds vorige week één. "Eraf gereden door een vrachtwagen, vanwege de drukte. Het lijkt wel alsof we aan een snelweg wonen, zeven dagen lang. We kunnen amper ons eigen pad af, omdat je er niet tussen gelaten wordt. Het is echt niet leuk meer." 'Wordt niet geluisterd' Er is frustratie bij de dorpsraden, al langere tijd. "Als klankbordgroep zaten we met de provincie aan tafel. Maar het is heel veel eenrichtingsverkeer en dat is heel jammer. Dit is geen oplossing zo, dit is een knelpunt." Vlaar vult zijn collega aan: "Er wordt niet naar geluisterd. Straks wordt het langer en sneller donker. Het is wachten op ongelukken. Het is eigenlijk onverantwoord dat dit gebeurt." Ze houden hun hart vast, aangezien deze fase tot eind december duurt. Vlaar: "Straks wordt het kouder en donkerder. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als het glad wordt. Dan schuift er zo een fiets onder een auto."