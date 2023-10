Twee steekwonden maar de vraag blijft: wie stak bij steekpartij De Walvis Beverwijk?

De ene broer werd gestoken in zijn hoofd, de ander in zijn zij, nét langs zijn mild. Ze vochten bijna twee jaar geleden met een groep van misschien wel twintig andere mannen op de parkeerplaats van sporthal De Walvis in Beverwijk. Vier vrienden van rond de 21 jaar uit Beverwijk en Velsen-Noord stonden daar vandaag voor terecht. Een reconstructie van de dag van de vechtpartij, aan de hand van de verhalen in de rechtszaal.

Op zondag 17 oktober loopt een oude bekende van verdachte A. langs als hij met nog vier of vijf vrienden in de Zeestraat in Beverwijk aan het hangen is rond de coffeeshop. Het is laat in de middag. De verdachte en de voorbijganger zijn oude bekenden en kennen elkaar van een eerdere ruzie op het voetbalveld. Die ruzie sluimert nog steeds en nu ze elkaar zien laait die hevig op.

Beroving

A., zijn medeverdachte C., en een paar andere jongens lopen op de passerende man af en gaan om hem heen staan. Dat is te zien op camerabeelden.

"Wat deed hij?", zou een vriend van A. hem later die dag vragen via de app Snapchat. "Stoer kijken", antwoordt die.

De groep pakt de man zijn Louis Vuitton-zonnebril af en ritsen zijn dure jas van Moncler open. De man geeft een duw terug, maar A. 'gaf hem een hoek, hij ging knock out', schept hij zelf later op in een bericht aan vrienden.