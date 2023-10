Vader die kinderen zou hebben ontvoerd en mishandeld herinnert zich niets: "grote waas"

De 33-jarige Leroy S. uit Aalsmeer herinnert zich niets van de ontvoering en mishandeling van zijn kinderen in de nacht van 5 op 6 maart, waarvan hij wordt verdacht. Zijn baby van acht dagen oud liep die nacht een schedelbreuk op. Het OM wil de vader niet opnieuw de cel in hebben, maar eist vandaag wel een taakstraf en verplichte behandeling.

Die lezing is gebaseerd op opnames van het gesprek met de meldkamer. Zijn oudste kind vertelt over de taxirit: "Ik moest stil zijn van papa, en mocht geen vragen stellen. Hij zei dat 'ie me zou slaan als ik dat niet deed", aldus de 7-jarige jongen. In de taxi zou de verdachte ook hebben gedreigd dat hij de baby in een container zou gooien.

Samen met zijn kinderen pakt S. vervolgens een taxi. Onderweg belt hij de politie. In dat gesprek biecht hij op dat hij een 'rommel heeft achtergelaten' in de woning van zijn vriendin en kinderen. Hij vertelt dat hij het gasfornuis in de woning heeft omgegooid en het er naar gas ruikt. S. zegt ook dat hij vuurwapengevaarlijk is en zijn kinderen onder schot houdt.

Bij het ophalen van de kinderen zou hij de jongste, een meisje van 8 dagen oud, hard op een bed hebben gelegd of gegooid, waarbij haar hoofd tegen de bedrand aan kwam, en ze een breukje in haar schedel opliep. "Papa heeft met de baby gegooid", verklaarde zijn oudste kind hierover.

Niels van Wersch, de advocaat van S., verzocht de rechtbank geen pers toe te laten bij de inhoudelijke zitting omdat dit de privacy van S. kinderen zou schaden. De rechtbank oordeelde na een korte onderbreking dat het belang van openbaarheid van rechtszaken zwaarder weegt dan het belang van de privacy van de kinderen. "Als we bij alle verdachten met kinderen pers moeten weigeren, is het einde zoek."

Na die avond zat hij zes maanden vast. Maar de Officier van Justitie besloot tijdens een voorbereidende zitting op 25 augustus dat S. zijn zaak in vrijheid, maar met enkelband mocht afwachten. Om zijn kinderen tegen hem in bescherming te nemen, moest hij zich wel een contact- en locatieverbod houden.

Omdat S. zelf melding had gedaan van een gaslucht, besluiten de hulpdiensten dat ook omwonenden naar buiten moeten en wordt de straat afgezet. De moeder weet op dat moment nog niet dat S. de kinderen heeft meegenomen en bij zijn moeder - de oma van de kinderen - heeft gedropt. Daarvandaan pakt S. opnieuw een taxi, maar ver komt hij niet. Op de Kruisweg in Hoofddorp krijgt de taxi een stopteken en wordt S. door agenten met kogelwerende vesten ingerekend .

De politie neemt de zaak uiterst serieus en rijdt direct naar de straat, waar ze de moeder van de kinderen 'op blote voeten en in haar badjas' op straat aantreffen. De vrouw verklaart dat S. dronken en agressief bij haar aankwam, huisraad vernielde en haar met de dood bedreigde. Uit angst vluchtte ze naar buiten, waar ze zich in de bosjes schuilhield.

De Officier van Justitie rekent het S. zwaar aan dat hij zijn kinderen in een onveilige situatie heeft gebracht en dat zij dingen hebben gezien die zij niet hadden moeten zien. "Zij moeten heel bang zijn geweest", schat ze in.

S. heeft veel spijt van wat hij heeft gedaan, maar zegt zich ook vrijwel niets meer van die nacht te kunnen herinneren. Dat wijt hij aan de hoeveelheid alcohol die hij in de uren daarvoor had gedronken. "Tijdens mijn tijd in de gevangenis heb ik vaak rondjes gelopen door de binnentuin om me te proberen te herinneren wat er is gebeurd. Dat dat niet lukt, is heel beangstigend."

Eerdere veroordeling

Toch ging hij in 2022 ook al de fout in: toen nam hij een van de kinderen zonder toestemming van de moeder mee. Hij werd veroordeeld voor het onttrekken van het kind aan het gezag. Maar zijn advocaat Niels van Wersch benadrukt dat S. dacht dat hij de kinderen wel mee kon nemen, omdat hij de vader is. Hij heeft zich nooit gerealiseerd dat dat niet kan, omdat hij de kinderen nooit officieel heeft erkend.