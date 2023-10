Hefbrug Oterleek tot mei dicht voor grote beurt, trappen weg om springers te weren

Vanwege groot onderhoud is de hefbrug in Oterleek ruim vijf maanden dicht. Voor voetgangers en fietsers wordt een tijdelijke brug geplaatst. De brug uit 1952 over de Ringvaart krijgt een nieuwe deklaag en wordt alvast klaargemaakt zodat-ie op termijn op afstand bediend kan worden. Ook worden er maatregelen getroffen om brugspringers te weren.