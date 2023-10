Wegwerkzaamheden in Haarlem: verkeerschaos of juist lekker doorpeddelen?

In Haarlem wordt hard aan de weg gewerkt op een aantal doorgaande wegen. Dat zorgt in de spitsuren voor files, maar voor fietsers en voetgangers lijkt er geen vuiltje aan de lucht: "Lekker rustig, hè!"

Dat levert op deze zonovergoten dinsdagochtend al fietsend een hele nieuwe ervaring op. Bij de Prinsenbrug staat een vriendelijke verkeersregelaar die het verkeer vanuit de Waarderpolder richting het centrum tegenhoudt. Hij wijst een automobilist hoe die via een andere route op de plek van bestemming komt.

De werkzaamheden begonnen afgelopen vrijdagavond en duren nog tot woensdagavond laat. De Prinsenbrug is deels afgesloten, het Prinsen Bolwerk tot aan het station en een deel van de Spaarndamseweg. Voor autoverkeer wel te verstaan. Fietsers en voetgangers kunnen bijna overal ongehinderd passeren.

Nieuw asfalt

De verslaggever is op de fiets en mag er gewoon langs. Eenmaal over de brug gebeurt er iets anders dan normaal: nu eens geen verkeerslicht dat langdurig op rood staat, maar opnieuw lachende verkeersregelaars die vrij baan richting station geven. Want auto's rijden er nu amper op het kruispunt.

Op het Prinsen Bolwerk is ondertussen goed te zien dat het allemaal aardig opschiet. De toplaag van het asfalt is verwijderd en vervangen door een gloednieuwe zwarte laag. En dat is goed te ruiken ook. Wegwerkers zijn druk met het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen. Op diverse plekken zijn ook nieuwe putten aangebracht.

Tekst loopt door onder de foto.