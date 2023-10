Amsterdam aA nl Besties: Kora en José liggen na 50 jaar nog steeds in een deuk: "Humor verzacht alles"

De Amsterdamse Kora en José uit Alkmaar leerden elkaar 50 jaar geleden kennen op het Pius X Lyceum in Amsterdam. José vertelt in het televisieprogramma Besties: "Toen ik de klas binnenkwam, Kora zag zitten en haar hoorde praten, dacht ik meteen: die vind ik leuk, daar wil ik naast zitten. Wij hebben wat afgelachen samen en docenten tot wanhoop gebracht. Alles was niet leuk was, konden wij met humor verzachten."

Foto: Snapshot Video 244507 (00:56) - Jose Hendriks

"Het was gelijk dikke mik", vult Kora aan. "Ik denk dat wij een maatje zochten om van alles te bespreken wat er in onze gezinnen gebeurde en wat je als pubermeiden dacht en voelde." De vriendinnen raakten nooit uitgepraat. Wanneer ze na een schooldag naar huis fietsten, hingen ze thuis al weer met elkaar aan de telefoon. En ook nadat José naar Alkmaar verhuisde en Kora in Amsterdam bleef, hield de vriendschap stand.

Foto: Snapshot Video 244507 (05:43) - NH Nieuws

Speciaal voor Besties gaan José en Kora terug naar de school waar hun vriendschap 50 jaar geleden begon. Zodra ze in de schoolbankjes zitten, liggen de vriendinnen weer in een deuk alsof het pubermeiden zijn. "Kora werd regelmatig uit de les gestuurd, omdat zij zo'n gierende lach met een uithaal had", vertelt José. Zij vieren hun 50-jarig jubileum dit jaar met een weekendje weg op Texel.