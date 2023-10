Onderzoek: twee Noord-Hollandse ziekenhuizen diep in financiële problemen

Twee belangrijke ziekenhuizen in Noord-Holland hebben het financieel zo slecht voor elkaar dat ze geen onverwachte tegenvallers meer op kunnen vangen. Dat blijkt uit een rapport van accountantskantoor BDO. Om dit probleem op te lossen stelt BDO voor om meer te investeren in digitaliseren. Voor Noord-Hollanders betekent dit dat zorg wellicht vaker op afstand geregeld zal worden.

Zo zouden ziekenhuizen ervoor kunnen kiezen om vaker beroep te doen op de ouderenzorg of de huisarts om dure ziekenhuiszorg te beperken. Ook kan het gebruikelijker worden om gesprekken met de arts niet in het ziekenhuis te voeren, maar via de computer vanuit huis.

En dus, zegt BDO, moet de zorg op de schop. Het accountsbureau raadt de ziekenhuizen aan om te digitaliseren, te kijken naar robotisering, zorg vaker op afstand te organiseren en, als het nodig is, afdelingen van noodlijdende ziekenhuizen te sluiten en onder te brengen bij grotere ziekenhuizen in de regio.

Accountantsbureau BDO presenteerde vandaag een onderzoek naar de financiële situatie van 61 Nederlandse ziekenhuizen, waarvan er zeven in Noord-Holland staan. Vijf Noord-Hollandse ziekenhuizen redden het goed, maar Het Zaans Medisch Centrum en Ziekenhuis Amstelland zitten diep in de financiële problemen. Die ziekenhuizen houden aan het eind van het jaar te weinig geld over om onverwachte kosten op te vangen.

Toch is dat echt nodig, zegt BDO. De situatie is volgens hen niet lang meer houdbaar. "We worden allemaal steeds ouder en hebben dus meer zorg nodig. Daarnaast stijgen de zorgkosten: de lonen in de zorg stegen de afgelopen twee jaar met 10 procent en door de inflatie zijn ook de energiekosten hoger dan ooit. Ziekenhuizen houden hierdoor steeds minder over om te investeren. We kennen allemaal de lange wachttijden in de ziekenhuizen. Het moet nu echt anders", aldus Elke Jan Jongsma van BDO.

Volgens de woordvoerder van het Zaans Medisch Centrum is er geen reden tot paniek. De rode cijfers komen volgens het ziekenhuis doordat ze in 2017 fors hebben geïnvesteerd in een nieuw gebouw. Zij verwachten dan ook dat de problemen binnen een paar jaar zijn opgelost. Het sluiten van afdelingen is op dit moment absoluut niet aan de orde, meldt de woordvoerder.

1,5 uur reizen voor paar minuten zorg

Ziekenhuizen zijn al langer bezig om zorg vaker op afstand te organiseren door bepaalde afdelingen in het ene ziekenhuis te sluiten en onder te brengen in een groter ziekenhuis. Dorien van de Wint uit Den Helder kan erover meepraten.

Sinds het Gemini ziekenhuis op is gegaan in het Noordwest ziekenhuis, moet ze voor het spataderbehandeling naar Alkmaar. Vroeger fietste ze in tien minuten naar het ziekenhuis, tegenwoordig moet ze anderhalf uur reizen voor de behandeling van een paar minuten.

Alle operaties onder een dak

Toch is het niet ondenkbaar dat ziekenhuizen vaker voor deze oplossing zullen kiezen, zegt Jongsma. "Je kunt je afvragen of het niet beter is om bijvoorbeeld specifieke knie-operaties allemaal in hetzelfde ziekenhuis in de regio uit te voeren. Dan hoeft niet elk klein ziekenhuis die afdeling in de lucht te houden. En dat scheelt een hoop geld."