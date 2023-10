Ophef over Palestina-mars naar oude Joodse buurt Amsterdam: "Niet bij stilgestaan"

Een mars voor Palestina die zondag wordt georganiseerd in de stad zorgt voor verontwaardigde reacties op sociale media. En dan gaat het vooral om de route van de mars. Het plan is om de protestmars te lopen vanaf de Dam naar het Jonas Daniël Meijerplein, in de oude Joodse buurt. De organisatie achter de mars zegt niet te hebben stilgestaan bij de gevoeligheid van de plek en zegt bezig te zijn om de route te wijzigen.

"Nederland is al tientallen jaren stil als het gaat om de handhaving van het internationaal recht voor Palestina. Wij zullen niet zwijgen", zo staat er in de aankondiging van de mars die zich zondagmiddag door de stad moet bewegen. De mars moet eindigen op het Jonas Daniël Meijerplein, waar de Portugese synagoge en het Joods Museum aan liggen.

"Het is een heel makkelijke looproute die vaker is gelopen en er is niet zo bij stilgestaan"

Op sociale media wordt er, onder anderen door raadsleden en stadsdeelcommissieleden, met afschuw gereageerd op het eindpunt van de mars. "What the fuck, dit is bizar", reageert stadsdeelcommissielid uit Zuid Michael Vos (VVD) op de mars. "In het hart van de oude Jodenbuurt, tussen de synagoges. Dit zou een gigantische schandvlek zijn voor onze stad. Nu en in de toekomst. Spreek je uit!"

JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga hoopt dat er ook een tegengeluid aanwezig is bij de mars van zondag. "Amsterdam, Mokum, laat dit niet gebeuren. Pak je Israëlische vlag en laat vredig, waardig en rustig zien waar onze stad voor staat."

'Niet bewust'

Stichting Plant een Olijfboom is een van de organisatoren van de mars. Volgens een woordvoerder is er 'niet zo stil gestaan' bij de gevoeligheid van de eindlocatie. "Het is een heel makkelijke looproute die vaker is gelopen", zo stelt ze. "Het is niet een bewuste plek. We horen dat het gevoelig ligt, dus we zijn bezig om de route aan te passen."

De mars wordt samen georganiseerd met stichting Diensten- en Onderzoekscentrum Palestina, Decolonize Groningen, Rotterdam voor Gaza, Breed Platform Palestina Haarlem, Internationale Socialisten en Palestijnse Gemeenschap Nederland.

"Dit heeft niet te maken met religie of wat dan ook. Ik heb zelf familie in Gaza wonen. De hele woonwijk om hen heen is platgebombardeerd. We zijn met man en macht bezig om ook het geluid te laten horen: vergeet niet wat er de afgelopen 75 jaar is gebeurd", aldus de woordvoerder van Plant een Olijfboom.

De gemeente laat weten kennis te hebben genomen van de aangekondigde mars en zegt 'ernaar te kijken'. De mars valt samen met de Marathon van Amsterdam, die verderop in de stad wordt gehouden.