Forteiland Pampus plaatst windmolens op nationale duurzaamheidsdag

Het bekende forteiland Pampus dat door veel toeristen wordt gebruikt om even uit te waaien, gaat vanaf nu ook zelf gebruik maken van de wind. Het eiland is vandaag verrijkt met twee windmolens die het eiland honderd procent duurzaam en zelfvoorzienend moeten maken.

Het eiland is sinds de oplevering in 1895 niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Het is al sinds die tijd zelfvoorzienend, maar de stroom werd opgewekt met diesel-aggregaten. Het eiland wil verduurzamen en heeft daarom de laatste jaren al veel zonnepanelen geïnstalleerd. Zelf de tafels op het terras hebben ingebouwde zonnepanelen.

Duurzaamheid

Met hulp van de nieuwe windenergie wil Pampus helemaal van de fossiele brandstoffen af. De twee windturbines, met een masthoogte van vijftien meter en een tiphoogte van 22 meter, zijn vrij klein vergeleken met andere windmolens in het IJmeer. Die zijn rond de honderd meter hoog. Toch wekken deze kleinere molens genoeg energie op om het eiland van stroom te voorzien.