Hoofddorpse Kelloggstraat in de ban van brievenbusbommen

Al bijna een maand leven de bewoners van de Kelloggstraat in Hoofddorp in spanning door een serie gewelddadige incidenten. Een autobrand en vuurwerkbommen in de brievenbus van twee verschillende huizen zorgen ervoor dat veel omwonenden de deuren op slot houden en 's avonds niet meer de straat op durven. NH sprak in de buurt met bewoners.

"Sinds een maand houden wij de deur op slot. Ik heb buiten een camera geïnstalleerd en 's avonds blijf ik binnen. Als ik de parkeerplaats oversteek kijk ik twee keer voordat ik het aandurf." Aan het woord is een vrouw die al meer dan twintig jaar in de straat woont. Bij haar om de hoek ging een van de bommen af.

De ringvormige Kelloggstraat beslaat iets minder dan tweehonderd huishoudens, en voelt door haar enkele toegangsweg aan als een wijk op zich. De huishoudens in de straat zijn gevarieerd: van Hoofddorpers die er al tientallen jaren wonen tot vluchtelingengezinnen die hier hun eerste huis in Nederland hebben gevonden. De explosies van de afgelopen maand hebben op veel mensen een diepe indruk achtergelaten.

In de afgelopen maand waren er drie grote incidenten. Op 14 september werd een auto in brand gestoken. De auto brandde volledig af, een daarnaast geparkeerde bakwagen raakte zwaar beschadigd. Dik twee weken later, in de vroege ochtend van 1 oktober, werd aan het begin van de straat een vuurwerkbom door een brievenbus gegooid. En nog geen vier dagen, op 5 oktober, gebeurde hetzelfde, maar dan bij een huis om de hoek. Een van de bewoners stond op dat moment in de gang en raakte gewond.

Sindsdien gonst het van de geruchten in de straat. Wie zit(ten) er achter de aanslagen, wat is het motief en waarom sloegen ze juist hier toe? Betrouwbare bronnen vertellen dat de uitgebrande auto eigendom is van hetzelfde gezin dat de tweede vuurwerkbom door de brievenbus kreeg. Buren van dat huis denken dat het eerste explosief eigenlijk ook al voor hen bedoeld was, en bij het verkeerde adres werd bezorgd. Maar zolang er nog geen zicht is op een dader is er voor die geruchten geen basis.

Volgende explosie

De politie doet in de tussentijd geen uitspraken over de voortgang van hun onderzoek, zegt een woordvoerder: "Op dit moment kunnen we een verband [tussen de drie incidenten] nog niet aantonen of uitsluiten. Het is natuurlijk wel opvallend dat er in dezelfde straat twee explosies zijn."

Totdat het politieonderzoek is afgerond zitten de bewoners van de Kelloggstraat in angst af te wachten of, en zo ja, wanneer er een volgende explosie is. Op het moment dat er verderop in de wijk knalvuurwerk wordt afgestoken, kijkt een groepje buren verschrikt op. "Je kijkt toch ineens heel argwanend om je heen, bang dat het weer raak is," vertelt een buurvrouw van het tweede huis dat getroffen werd. "Wij wonen hier al bijna vijftig jaar, maar de laatste tijd raken mijn man en ik ons gevoel van veiligheid steeds meer kwijt."