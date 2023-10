Klimaatwaarschuwing voor Noord-Holland: nieuwe KNMI-scenario's onthullen noodzaak tot actie

Nattere winters, zware buien die voor wateroverlast kunnen zorgen en drogere zomers met neerslagtekorten. Uit nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI blijkt dat deze heftige weersomstandigheden ons deze eeuw te wachten staan. Om dat tegen te gaan, moet Noord-Holland flink aan de slag. Niet alleen gaan we dat in onze portemonnees merken, ook bepaalt het hoe de provincie eruit komt te zien.

Remco Bosma is dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het grootste waterschap van onze provincie, en legt uit welke gevolgen klimaatverandering heeft. "Dat gaat om zeespiegelstijging, maar ook dat er meer water in de atmosfeer komt. Dat zorgt er vervolgens weer voor dat er heftiger buien zullen vallen, en er langere periodes van droogte zullen zijn."

Naar aanleiding van uitkomsten van het KNMI, lieten waterschappen in het AD weten dat er zoveel mogelijk gedaan moet worden om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo gaat de waterschapsbelasting omhoog en moet het Rijk volgens hen investeren in de inrichting van ons land.

Nederland is opgedeeld in waterschappen en hoogheemraadschappen die als taak hebben de waterhuishouding in een bepaalde regio te regelen. In Noord-Holland zijn 'Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier', 'Hoogheemraadschap van Rijnland' en 'Waterschap Amstel, Gooi en Vecht' actief.

De grootste uitdaging in onze provincie is volgens Bosma dat water meer ruimte nodig heeft, en hoe we daarmee omgaan. "Noord-Holland is volledig omgeven door water en 80 procent van ons gebied ligt onder het NAP. Op het moment dat er bijvoorbeeld te veel water valt, moet dat water weggepompt worden." Er is een mogelijkheid om water al van tevoren weg te halen, 'maar dat kan in onze provincie niet te veel, want we hebben veel veengrond'.

Verleiding groot

Ook staat Noord-Holland voor een grote woningbouwopgave, vertelt Bosma. "De verleiding is groot om in de lagere gebieden te gaan bouwen, maar daar moeten andere keuzes in gemaakt worden." Bosma pleit voor het 'realiseren van waterbufferingen en overloopgebieden, en de verhoging van dijken' in de provincie.

