Behouden voor de toekomst: Bussumse Kolonel Palmkazerne wordt monument

Er is pakweg vijf jaar gewerkt aan de monumentenstatus voor het oude kazernecomplex, dat al heel wat jaren leeg staat. Er is vooral onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde. Kort gezegd is bekeken of het waard is om de panden te beschermen.

Het antwoord is grotendeels positief. Van het hele complex worden nu zes legeringsgebouwen en twee schoorstenen van het voormalig keukengebouw aangewezen als monument. Dat zijn de gebouwen rond de voormalige appèlplaats.

Onsamenhangend geheel

Dat niet het hele kazernecomplex tot monument wordt gemaakt, heeft er mee te maken dat er door de jaren heen nogal wat bijgebouwd is en verschillende bouwstijlen zijn gebruikt.

De gemeente vat dat samen als 'een complexe bouwgeschiedenis, waardoor een onsamenhangend geheel is ontstaan'.

De monumentenstatus geldt vanaf half oktober. Dat is ook het moment dat de grond wordt overgedragen aan de projectontwikkelaar. Op Crailo - het gebied op de grenzen van Gooise Meren, Laren en Hilversum - moet een woonwijk van zo'n 600 woningen gebouwd worden.