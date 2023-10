Net geen warmedagenrecord en ijskoude nachten in het weekend

Vandaag kan de temperatuur nog altijd oplopen tot zo'n twintig graden in onze provincie. Toch gaan we met het aantal warme dagen geen record tegemoet én moeten we rekening houden met een wisselvallig en frisser weekend.

Na een ietwat mistige ochtend met frissere temperaturen, loopt de thermometer inmiddels op naar twintig tot 21 graden met wat bewolking. Volgens de Bilt is het de 116e warme dag van het jaar. Dat lag niet aan de lage temperaturen van april of mei, en des te meer aan de latere (zomer)maanden.

"September heeft een forse duit in het zakje gedaan", vertelt NH-weerman Jan Visser. "En niet in de laatste plaats ook juni." Dit is volgens Visser een evenaring van de tweede positie op de ranglijst, dat was in 2003. Alleen 2018 telde meer warme dagen: dat waren er in totaal niet minder dan 132.

Verandering op komst

Dat warmterecord lijken we dit jaar niet meer te gaan halen, er is volgens de weerman verandering op komst. Maar eerst wordt het vandaag nog droog weer met bewolking en af en toe een zonnetje dat door de wolkensluiers heen kan breken.

De wind is zwak tot matig: eerst uit het zuiden tot zuidwesten, later wordt dit een matige zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig kan worden. Ook vannacht blijft het weer zacht voor de tijd van het jaar, het wordt zo'n vijftien graden. Aan de kust kan het flink waaien met windkracht zes.

Van tijd tot tijd regen

De woensdagochtend begint zonnig, in de Noordkop wordt het zo'n zeventien tot achttien graden, in het Gooi wordt het nazomers met twintig graden. Op sommige plaatsen kan het zelfs 21 graden worden. De zuidwestenwind wordt aan de kust krachtig tot hard met op sommige plekken windkracht zeven.

's Middag trekken de wolken voor het zonnetje. "Later in de middag en 's avonds zal het van tijd tot tijd regenen", aldus Visser. Er komt dan een koufront binnen vanuit een actieve depressie boven de Noordzee. Het wordt morgen tussen de zeventien en negentien graden, maar in het Gooi kan het weer erg warm worden voor de tijd van het jaar, met zo'n twintig graden. De zuidwestenwind is krachtig met windkracht zes.

Zomerse naweeën, ijskoude nachten

Donderdag begint de herfst toch echt voorzichtig de provincie binnen te dringen. Visser: "Dan begint het overgangsfront tussen de koudere lucht in het noorden en de warmere lucht in het zuiden. Eromheen ontstaan storingen, dus er is nog steeds kans op regen." Met zestien graden is het duidelijk een tikkie kouder.

Vrijdag zijn er nog zomerse naweeën: dan wordt het weer twintig graden met van tijd tot tijd regen. Zaterdag nemen de regenkansen af en worden de temperaturen in de provincie ook niet hoger dan zestien graden. Zondag is het droog, maar wordt het nog wat kouder: hoger dan twaalf tot dertien graden stijgt de thermometer niet. De nachten wordt het al helemaal rillen met temperaturen van rond de vier, vijf graden.