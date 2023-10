De Peiling: wie is jouw favoriete cabaretier aller tijden?

Lachen is gezond. Dat is inmiddels uitgebreid onderzocht: zo blijkt dat lachen goed is voor je spieren. Je gebruikt spieren in je gezicht, je buik en je middenrif en als je tien minuten lacht en verbrandt daar zo’n 50 calorieën mee. Lachen is goed voor je immuunsysteem en je maakt tijdens het lachen het gelukshormoon dopamine aan. Daarvan krijg je een gevoel van tevredenheid en meer energie.

Gelukkig kent Nederland een hoop cabaretiers die ons aan het lachen maken. Wij willen graag van je weten, wie jij de leukste en grappigste vindt. Denk je gelijk terug aan de grote shows van Freek de Jonge, of lig je dubbel om de grove grappen van Hans Teeuwen. En misschien kijk je nog steeds met plezier naar de oudejaarsconference van Wim Kan? Laat het ons weten!