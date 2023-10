Kranten bezorgen West-Friesland in de knel: dringende oproep leidt niet tot bezorgers

De noodoproep die Margreet ten Hagen vorige week deed om krantenbezorgers in de regio te werven, heeft nog geen nieuwe bezorgers opgeleverd. "Zes mensen hebben gereageerd op een wijk in Grootebroek, maar uiteindelijk kunnen we nog niemand van hen aannemen", vertelt Margreet, van de Enkhuizer afdeling van Mediahuis.

De afdeling van Margreet heeft momenteel zestien wijken in West-Friesland, waar momenteel geen vaste bezorger voor is. Onder meer in Andijk, Enkhuizen en Grootebroek wordt met spoed iemand gezocht die de ochtendkranten wil bezorgen. Vanwege een aanpassing in het beleid worden tegenwoordig alle kranten in de ochtend bezorgd, ook al kan dit in overleg met de uitgever later op de ochtend.

Een week na haar dringende oproep om meer bezorgers te werven, zijn er zes aanmeldingen binnengekomen. Allemaal voor een wijk in Grootebroek. Op de andere wijken zijn nog geen aanmeldingen gekomen. Margreet zegt dat geen van deze zes kan worden aangenomen.

"Er is één persoon die dacht dat het om folders ging, één potentiële bezorger denkt het niet te kunnen combineren met school", zegt Ten Hagen. "En vier mensen hebben niet gereageerd op telefoontjes, het inspreken van de voicemail, en het sturen van appjes en een mail van ons. Dat vind ik erg jammer."

Extra wijken lopen niet lang vol te houden

Door het tekort moeten de huidige krantenbezorgers vaak meerdere wijken lopen, en worden niet alle kranten op tijd bezorgd. In Grootebroek werd een bezorgster kwaad aangesproken door een man, omdat zijn krant na 7.00 uur op de mat lag. In Enkhuizen moet een bezorger vanwege het dringende tekort zelfs vijf wijken lopen, en Margreet en haar man werken in het weekend vaak dagen van 1.00 tot 12.00 uur.

"In het ergste geval komt het voor dat we een wijk helemaal niet kunnen lopen, omdat het ons te veel tijd kost", lichtte Margreet vorige week toe. "Zolang het nog kan, gaan we door om de tekorten op te vullen. Maar we komen op een punt dat het ons allemaal te veel wordt."