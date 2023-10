Vlammen slaan uit woning in Medemblik, brandweer ter plaatse

Op de Langeweydt in Medemblik is brand uitgebroken in een woning. Deze is vermoedelijk begonnen in de naastgelegen schuur.

Foto: Brand bij woning en schuur in Medemblik - NH Media/Michiel Baas

De brandweer is momenteel aanwezig op de Langeweydt om de brand te blussen. "Die lijkt te zijn begonnen in een schuur die gekoppeld is aan de woning", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NH. De vlammen sloegen uit het dak toen de brandweer ter plaatse was, waarop werd besloten meer wagens in te zetten om te assisteren in het blussen van de brand. "We willen voorkomen dat de brand de rest van de woning of de buren weet te bereiken", aldus de woordvoerder. Voor zover bekend hebben alle bewoners het huis weten te verlaten en zijn er geen gewonden. De brandweer vraagt het publiek hulpdiensten de ruimte te geven. Wie last heeft van de rookontwikkeling moet deuren en ramen sluiten en zet ventilatiesystemen uit.