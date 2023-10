Vlammen slaan uit woning in Medemblik, bewoner op sokken uit het dakraam

Op de Langeweydt in Medemblik is dinsdagochtend brand uitgebroken in een woning. Deze is vermoedelijk begonnen door een defect aan de wasdroger. Vervolgens waren en vlammen en veel rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse en er zijn geen gewonden gevallen.

De bewoonster steekt buiten nog maar eens een sigaret aan, terwijl ze ziet hoe onbekende brandweermannen en agenten haar huis betreden. Beteuterd kijkt ze met haar partner naar het huis waar ze sinds drie jaar wonen. De voortuin is plots gevuld met uitgebrande of verschroeide huisraad.

Op sokken naar buiten

De mannelijke bewoner was als enige thuis op het moment dat de brand uitbrak. "Ik ben via het dakraam naar buiten gegaan, op mijn sokken. De kinderen zitten op school en gelukkig zijn we allemaal veilig. Dat is het belangrijkste. Binnen staan alleen spullen, dat doet mij niet zo veel. Dat komt wel weer goed. Maar op het moment dat je merkt dat er brand is, ontstaat er natuurlijk wel wat paniek. Gelukkig was ik thuis, anders was de brand misschien veel later opgemerkt."

De vlammen sloegen uit het dak toen de brandweer ter plaatse was, waarop werd besloten meer wagens in te zetten om te assisteren in het blussen van de brand. De tankauto's van Medemblik en Wervershoof waren aanwezig, net als de hoogwerker uit Enkhuizen. Zo werd voorkomen dat de brand eventueel zou overslaan.