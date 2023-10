Zien: mannen roven binnen paar minuten veilinghuis Hilversum leeg

Razendsnel kwamen ze binnen en ook binnen moordend tempo stonden ze weer buiten: de twee mannen die een veilinghuis in Hilversum leegroofden. In de nacht van zondag 1 op maandag 2 oktober reden ze met een auto het terrein op aan de Koninginneweg. Politie deelt nu de beelden waarop ze te zien zijn.

Rond middernacht, de klok van 4:20 uur, rijden de twee met een auto het terrein op. Hun wagen is voorzien van een gestolen kentekenplaat. De mannen breken vervolgens in door de deur van de nooduitgang met breekijzer open te breken. Zo komen ze snel het veilinghuis in.

Vitrines leeggetrokken

Binnen enkele minuten worden diverse vitrines leeggetrokken. Het is nog altijd onbekend wat de exacte waarde van de spullen betreft. De eigenaren laten weten geschrokken te zijn en hopen met het verspreiden van bovenstaande beelden dat de verdachten snel worden gepakt. Ook de politie hoopt op dé gouden tip.