Zwarte Piet verdwijnt uit Zaanstad na historisch akkoord, behalve in Westzaan

Zwarte Piet verdwijnt uit het straatbeeld in Zaanstad. Dat hebben alle betrokkenen met elkaar afgesproken in een 'historisch akkoord'. Daarmee zijn ook de demonstraties van actiegroepen verleden tijd. De enige plek die het document nog niet heeft ondertekend, is Westzaan. Daar durven ze niet te beloven dat Zwarte Piet helemaal zal wegblijven.

Foto: Veilig sinterklaas Zaanstad - NH Nieuws / Mischa Korzec

In Zaandam is gisteravond het convenant 'Een veilig sinterklaasfeest voor alle sinterklaasvierders en iedereen die ermee te maken krijgt' getekend door zeven van de acht sinterklaascomités die de gemeente rijk is. Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) noemt het een historisch moment. "Dit document is niet alleen voor de Zaanstreek, maar ook ter inspiratie voor heel Nederland", aldus Afriyie. Zowel KOZP als Zaankanters tegen racisme (ZaTeRa), zetten hun handtekening onder het document. Lege plek De plek waar het Sinterklaas Comité Westzaan zijn handtekening had kunnen zetten blijft leeg. Volgens Joke Smit, secretaris van het Sinterklaas Comité Westzaan, zijn er nog vrijwilligers in het dorp die de traditionele Zwarte Piet willen behouden. Het comité is wel in gesprek met de leden, maar het komt voor Westzaan nog 'te vroeg', aldus Smit. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Veilig sinterklaas Zaanstad - NH Nieuws / Mischa Korzec

Dat betekent niet dat ZaTeRa en KOZP daar gelijk gaan demonstreren. Wel zijn de actiegroepen met het Westzaans comité in gesprek. "Het is nooit de intentie geweest om de gezelligheid weg te nemen, maar om te zorgen dat het een traditie wordt voor alle kinderen en niet alleen witte gezinnen", licht Afriyie in een toespraak toe. Het sinterklaascomité Zaanstad verzorgt elk jaar de intocht voor Zaandam-Zuid. Zij stapten vorig jaar al over op roetveegpieten. Organisator René de Reus geeft aan dat de traditionele Zwarte Piet vandaag de dag niet meer houdbaar is, ook omdat het sponsors wegjaagt. "Vorig jaar zijn we al begonnen met roetvegen", vertelt hij. "En wat bleek, ik werd achteraf niet eens herkend."