96-jarige vrouw uit Haarlem geld, sieraden en telefoon kwijt na listige babbeltruc

Een 96-jarige vrouw uit Haarlem is woensdag 30 augustus de dupe geworden van een babbeltruc. Er is voor een groot geldbedrag met haar pas gepind, ook is ze haar telefoon en enkele sieraden kwijt. De politie deelt nu beelden van de vrouw die pint met de buitgemaakte pas.

De 96-jarige dame wordt de bewuste 30ste van augustus gebeld door – zogenaamd – iemand van de bank. Ze wordt de stuipen op het lijf gejaagd met een verhaal over fraude met haar identiteitsbewijs. Er wordt zo op haar ingepraat dat haar vertrouwen wordt gewonnen.

Ellende

Telefonisch geeft ze haar code aan de telefoniste af. Aan haar voordeur wordt de pinpas vervolgens meegegeven aan iemand anders, een donkergetinte koerier. Ook geeft de vrouw naast haar pas diverse sieraden en een telefoon af, in de hoop dat de zogenaamde fraude hiermee zou worden opgelost.

Maar juist dan begint alle ellende. Want nog geen drie uur later na het ontfutselen van haar pincode wordt met de pinpas 1200 euro uit een automaat in Amsterdam – op de Ceintuurbaan – getrokken. De vrouw die dit doet, is goed op beeld te zien. De politie hoopt haar – en daarmee ook de andere dader – te pakken.