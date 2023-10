Omwonenden Schoteroog voorzien 'frontale botsing' over geplande megawindturbines

Omwonenden van het recreatiepark Schoteroog in Haarlem-Noord gaan zich waarschijnlijk verenigingen in hun strijd tegen 2 of 3 mega-windturbines, die de vier kapotte kleinere windmolens moeten vervangen. Zo'n zeventig mensen kwamen gisteravond af op een bijeenkomst en ze zijn allemaal huiverig voor de gevolgen van hun leefgenot.

En daar zien de bewoners van de aangrenzende woonwijk Land in Zicht een kans. Ze hebben de buren uit de dorpen Spaarndam en Penningsveer, die ook aan het meertje De Mooie Nel liggen en dus uitkijken op Schoteroog, uitgenodigd om samen op te trekken. "In Denemarken mogen hoge windturbines niet binnen een straal van twee kilometer van de bebouwde kom staan. In Nederland daarentegen worden nog steeds geitenpaadjes bewandeld om maar zoveel mogelijk te kunnen plaatsen", stelt Anton Opperman van de bezorgde bewoners uit Land in Zicht.

Op de oude vuilstortberg, die na begroeiing door de Haarlemmers liefkozend 'de teletubbieheuvels' wordt genoemd, staan al jaren vier windmolens stil. Ze zijn kapot, maar de vervanging laat op zich wachten. Want hogere windmolens, zoals de eigenaar Noord Noordwest Wind graag wil, kunnen niet zomaar vlakbij de bebouwde kom en in de omgeving van luchthaven Schiphol worden geplaatst.

Geluidsoverlast

Tot nu toe strijden een aantal bewoners uit die wijk op persoonlijke titel tegen de komst van de windturbines. Ze wonen in flats en woningen aan het water tegenover Schoteroog. Vooral Anton heeft zich vastgebeten in onderzoeken. Zijn conclusie is dat de gestelde doelen van aantal TWh (terrawatuur, eenheid van windenergie, red.) voor 2030 in Noord-Holland al is gehaald. En dat het dus helemaal niet nodig is om ook nog eens dichtbij woonwijken hoge windturbines te plaatsen.

Dat wordt bevestigd door klinisch-fysicus audioloog Jan de Laat. Hij doet als gastspreker uit de doeken waarom het gezonder is dat windmolens niet meer dan 35 decibel geluid produceren bij de omliggende woningen. Volgens hem gaat de WHO een norm stellen van maximaal vijf procent van de omwonenden die zodanig hinder mogen ondervinden dat ze naar de huisarts moeten.

Zachtjes fluisteren

En dan is het volgens de gerenommeerde wetenschapper belangrijk dat je goed slaapt. Iets wat volgens hem alleen kan als er niet meer dan 35 decibel geluid door het open raam de slaapkamer in komt. "Als ik door deze microfoon praat, levert dat 60 decibel op bij uw oor. Een airco is harder dan 35 decibel. Alleen als ik zachtjes fluister slaapt u door."

