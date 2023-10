Van Bos en Lommer tot wereldpodium: Ook Kherrazi kiest voor 3x3 basketbal

Dit weekend streek het World Tour circus in het 3x3 basketbal neer in Amsterdam. "Ik ben opgegroeid in Bos en Lommer en nu sta ik hier in een magisch stadion. Dit is gewoon onmenselijk", vertelt basketballer Mohammed Kherrazi enthousiast.

Mohamed Kherrazi supertros om in Gashouder te spelen: "Dit is echt onmenselijk" - NH Nieuws

Zo'n 2000 dagelijkse bezoekers keken vrijdag en zaterdag hun ogen uit. 3x3 basketbal groeit enorm aan populariteit en is inmiddels een Olympische sport. Kherrazi maakte eind september de overstap. "3x3 basketbal is opkomend. Aantrekkelijk en snel en ook nog eens in de Gashouder. Wie wil dat niet?"

"Ik moest in mijn achtertuin laten zien wie ik ben" 3x3 basketballer Mohammed Kherrazi

De Amsterdammer zocht dus nog een team. Team Antwerpen zorgde voor een oplossing. "Wij waren dringend op zoek naar een speler door wat blessures. Zelf kwam ik met het idee om Mohammed te proberen", vertelt Jonas Foerts. Snel besluit Lang hoefde Kherrazi niet na te denken en zo is hij voor komend seizoen speler voor Team Antwerpen. Dit weekend kwam hij dus in actie voor zijn thuispubliek. "Dat bracht wel wat zenuwen mee. Ik moest in mijn achtertuin laten zien wie ik ben." NH Sport was zaterdag aanwezig en volgde de Amsterdamse basketballer.