Oorlog tussen Israël en Hamas bezorgt ook Noord-Hollandse families bange dagen

Een nieuwe geweldsuitbarsting tussen Hamas en Israël zorgde dit weekend voor honderden doden aan beide kanten, en het einde lijkt nog niet in zicht. Noord-Hollanders met familie in het getroffen gebied kunnen weinig anders doen dan hopen dat hun familie het overleeft. NH sprak met drie van hen.

Foto: Annet, Mike en Simon - NH

Mike's dochter en kleinzoon zitten nog in Israel Nog nooit waren de zorgen van Mike Bing uit Heiloo zo groot. Hij heeft 14 jaar in Israël gewoond en een groot deel van zijn familie, waaronder zijn dochter en kleinzoon, zitten op dit moment nog daar. "De situatie escaleerde snel", vertelt hij tegen NH. "Mijn directe familie werd overlopen. De hele ochtend hebben we in paniek geprobeerd te checken of ze nog in leven zijn. Hele lange, angstige uren gingen voorbij."

"Iets in deze orde van grootte heb ik in mijn hele leven nog nooit gezien" Mike Bing

Volgens Mike ging het er nog nooit zo heftig aan toe. De inmiddels 66-jarige heeft op zijn 24e zelf in het Israëlische leger gezeten. "In twee oorlogen zelfs. Maar iets in deze orde van grootte heb ik in mijn hele leven nog nooit gezien. Zo'n schok heb ik nog nooit meegemaakt." Voor Annet komen oude gevoelens weer naar boven Annet was zaterdag zelf in de synagoge in haar eigen Bussum, niet wetende wat er op dat moment gebeurt in het geliefde land waar ze zelf veertien jaar woonde. De dochter en kleinzoon van Bussumse Annet Betsalel zitten vast in een Israëlische schuilkelder. Ze zijn op familiebezoek in Israël en werden letterlijk overvallen door de aanvallen. Vlak na eerste berichten over de aanvallen, ging het luchtalarm af. Met alle bezoekers zijn ze snel de schuilkelder in gegaan. "In de schuilkelder ging de dienst gewoon door. Heel surrealistisch, maar wel mooi dat mensen elkaar op zo'n manier steunen op dat moment", vertelt Annet.

"Vol trots en glorie worden beelden van bebloede, gekidnapte of zelfs dode mensen op socials gezet" Annet Betsalel

De aanvallen brengen ook voor Annet vervelende herinneringen boven. Ze woonde zelf veertien jaar in Israël en maakte meerdere aanslagen mee. "Het is allemaal zo zichtbaar. Vol trots en glorie worden beelden van bebloede, gekidnapte of zelfs dode mensen op socials gezet, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat gaat je verbeelding te boven. Dan komen oude gevoelens weer naar boven", vertelt ze. Ook ex-Beverwijker Simon Soesan is getroffen door de oorlog Simon is een telg uit de bekende Beverwijkse ondernemersfamilie Soesan, die onder meer een kledingzaak aan de Zeestraat runde. Hij vertrok in 1973 naar Israël, maar de band met Beverwijk is altijd gebleven. Hij komt er nog geregeld en het deed hem goed dat hij dit weekend tal van steunbetuigingen ontving van oude bekenden. Soesan woont in Haifa, op flinke afstand van de oorlogshandelingen. Toch is ook daar de spanning merkbaar. "Het is stil op straat en iedereen is ermee bezig. Ook bij ons thuis staat voortdurend de televisie aan. Zaterdag zaten mijn vrouw en ik met tranen in de ogen voor het toestel. Het aantal doden bleef maar oplopen." De ex-Beverwijker is vooral bezorgd vanwege zijn kleinkinderen. "De oudste leer ik gitaarspelen en hij vroeg me: 'Opa, je kijkt steeds naar de televisie. Zijn we wel veilig?' Dat raakt me enorm. Natuurlijk zijn we veilig, zeg ik dan. Misschien dat er nog raketten gaan vallen, er zal heel veel lawaai zijn, maar er zal je niets gebeuren."