Aanjager van Muider 'kruitfabriekmonument' dat weg moet teleurgesteld: "Was geen gesprek te voeren met tegenstanders"

Muider Guus Kroon, de aanjager van het monument voor de slachtoffers van de ontploffingen van de lokale kruitfabriek, is teleurgesteld en gefrustreerd dat 'zijn' monument aangepast moet worden . Dat vertelt hij tegen NH. "Het monument is er al een jaar, nooit klonk er tegenstand. En nu opeens heeft iemand die er net woont moeite mee."

De ontploffingen van de Muider kruitfabriek hebben door de eeuwen heen veel gevolgen gehad voor de stad Muiden, de slachtoffers verdienden een plek om herdacht te worden in de nieuwbouwwijk die ondertussen is verrezen op het terrein van de fabriek.

"Erg jammer, want er viel ook niet over te praten", vertelt Guus Kroon tegen NH. Kroon is zeker vijf jaar bezig geweest met het stichten van het monument.

Dat het smalspoor onderdeel moest zijn van het monument, was voor Kroon dan ook geen twijfel. Hoe het er nu stond, vond hij zelf zeer geslaagd.

Dat er toch tegenstand klinkt, vindt hij vooral heel erg jammer. "Ja, je kunt een vergelijking maken met het monument op Westerbork, maar er zijn heel veel monumenten met smalspoor door het hele land, voor allerlei bedrijven. Het is een stuk spoor, dat is wat het is. Daar kan ik niks aan veranderen", vertelt hij. "Er stond bovendien een bordje met uitleg naast het monument, waarmee je elke verwarring die er zou kunnen zijn al wegneemt."

Enkele tegenstanders

Voor zover bekend nemen slechts twee of drie mensen aanstoot van het monument. Ze kwamen een jaar geleden net in de wijk wonen, zagen het monument en kaartten hun gevoel aan bij projectontwikkelaar KNSF Vastgoed, de bouwer van de wijk.

Guus kreeg van hun gevoelens te horen en nam contact op. "Ik heb ze proberen uit te leggen wat de gedachte achter het monument is, wat er gebeurd is op het kruitfabriekterrein en dat het monument helemaal niets te maken heeft met de oorlog of jodenvervolging", somt Guus op. "Maar het haalde niets uit. Ze waren zo emotioneel en niet te vermurwen. Dat monument moest weg, zonder goed gesprek. Later hebben we nog een keer gepraat, maar zonder succes."

