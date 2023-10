Lerarentekort op Gooise scholen blijft groot: Hilversumse basisschool heeft vierdaagse schoolweek

Het lerarentekort blijft Gooise scholen parten spelen. Voor de zomer waren er al veel geluiden dat scholen door een tekort aan leraren dicht dreigden te gaan. Gooise scholen merken nog altijd dat het erg lastig is om de roosters rond te krijgen. Eén van de scholen van de Hilversumse Alberdingk Thijm Scholen is noodgedwongen overgestapt naar een vierdaagse lesweek.

De Gooise scholen zijn alweer een volle maand aan de slag, maar merken het tekort nog altijd. De school van Alberdingk Thijm Scholen moest daarom besluiten de lesweek met een dag te verkorten.

Volgens de school is het vooral een tijdelijke oplossing en speelt het probleem echt op één van de scholen van de koepel. "De problematiek is complex, de vierdaagse lesweek is een - als tijdelijk ingesloten – oplossing op slechts één van onze 18 basisscholen", zegt woordvoerder Annemarie Veen namens de scholengemeenschap.

De leerlingen en hun ouders hoeven geen zorgen te hebben dat ze ook minder les krijgen: ze houden hetzelfde aantal lesuren per week als met een vijfdaagse schoolweek.

Andere scholen

De Hilversumse school is niet de eerste Gooise school die noodgedwongen overstapt naar een vierdaagse lesweek.

Een Muidense school moest eerder dit jaar ook al besluiten de lesweek voor enkele groepen met een dag te verkorten.