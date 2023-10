Schagense die haar twee dochters ontvoerde, wil zaak niet in cel afwachten

De vrouw, lang haar met een bril, komt aan de zijde van twee politieagenten de rechtszaal binnengelopen. Ze zwaait naar mensen op de publieke tribune en richt zich direct tot de rechter. Die gaat echter niet al te veel in op haar vragen en begint de zitting.

De B. wordt ervan verdacht haar kinderen bewust weg te hebben gehouden van hun vader, die het wettig gezag heeft over de meisjes. Ze leeft dan al enige tijd gescheiden van hun vader. In juni dit jaar wist een week lang niemand waar de kinderen waren.

De vader van de kinderen deed bij NH een emotionele oproep om uit te kijken naar zijn ex-vrouw en twee kinderen. "De toestand van mijn ex-vrouw is zorgelijk. Zij is erg verward en onvoorspelbaar", vertelde hij toen. Een flyer over de drie vermisten werd massaal verspreid via sociale media.

Enkelband

Het Openbaar Ministerie vindt het goed als haar schorsing wordt opgeheven, mits de vrouw zich aan enkele voorwaarden houdt. Die houden in dat ze onder andere een enkelband moet dragen en niet het land uit mag gaan. Verder heeft ze een gebiedsverbod voor onder meer Schagen. "En over deze voorwaarden valt niet te onderhandelen", zo waarschuwt de rechter de vrouw.

Haar ex-man heeft gemengde gevoelens over het schorsingsverzoek, zo laat hij weten aan NH, maar wil tot en met de inhoudelijke behandeling niet te veel ingaan op de zaak.

De rechter neemt vandaag nog een besluit over het verzoek. Morgen hoort de vrouw of ze op vrije voeten komt. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.