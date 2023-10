Gezin uit Zuid mag van gemeente geen jacuzzi in de tuin zetten

De plannen van een gezin uit Zuid om een jacuzzi in de tuin van hun woning vlak bij het Museumplein te plaatsen gaan niet door. Nadat zij vorig jaar van de gemeente hoorden dat de bouw gestopt moest worden, heeft nu ook de rechtbank zich over de zaak gebogen. Die is van mening dat de gemeente een streep mocht trekken door de bubbelbad-droom.

In mei van vorig jaar krijgt de gemeente een melding binnen dat het gezin bezig is met het plaatsen van een jacuzzi in de tuin. Een bouwinspecteur constateert dat er in de tuin een betonnen plaat wordt aangelegd op de plek waar het bubbelbad moet komen te staan. Maar dan blijkt dat de familie geen vergunning heeft voor de werkzaamheden en dat de jacuzzi niet in het bestemmingsplan past.

Ten dienste van de tuin?

In het bestemmingsplan staat namelijk dat er alleen bouwwerken mogen worden gebouwd die 'ten dienste staan' van de tuin. Volgens de gemeente doet een jacuzzi dat niet en ze verwijzen daarvoor naar de betekenis van het woord tuin in de Van Dale. Daarin staat dat een tuin 'een omheind stuk grond is, met bloemen, bomen en andere beplante gewassen'.

Het gezin is van mening dat het bubbelbad wel ten dienste van de tuin zou staan en is de betekenis zoals het in de Van Dale staat ouderwets en past deze niet meer bij de 'huidige tijdgeest van een tuin'. Een tuin zou nu namelijk zo veel meer zijn dan bloemen en bomen.

Bot vangen

Maar de rechtbank was het daar niet mee eens. Die is van mening dat de gemeente prima de definitie van de Van Dale mocht gebruiken over wat nu een tuin is. De rechtbank ziet daardoor niet in hoe een jacuzzi ten dienste van bloemen, bomen en andere gewassen staat.

Daarnaast haalt de rechter aan dat de gemeente in het stadsdeel een lijn heeft getrokken om de tuinen 'groen en open' te houden. Al om al is de rechtbank daardoor van mening dat de gemeente juist heeft gehandeld in het stoppen van de aanleg van de jacuzzi.