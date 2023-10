Zandvoortse tattookunstenaars Debbie en Robin schitteren bij internationale wedstrijd

Maar liefst vijf prijzen wonnen ze met zijn tweeën afgelopen weekend in België. Debbie en Robin, die normaal dagelijks tatoeëren in Zandvoort. Ze deden mee aan een internationale tattoo-competitie met veel andere ijzersterke artiesten uit Europa.

"Supervet toch! Ik ben hartstikke trots!" zegt Robin Duisterhof (26) enthousiast. De IJmuidense met knalroze haren heeft een superzwaar, maar ook supersuccesvol weekend achter de rug. Ze won de eerste plek in de categorie 'Best Colour' en werd tweede in de categorie 'Best of the Show'. Ze tatoeëert nog maar drie jaar en mag zich nu al tot de internationale top rekenen.

Afgelopen weekend deed ze samen met haar 'baas' en opleider Debbie 'Zandvoort' (zo kennen de meeste mensen haar, red.) mee aan de Skin Art Tattoo Expo in het Belgische Putte, onder de rook van Mechelen. "Je krijgt daar je eigen 'booth'", legt Debbie uit. "Dat betekent je eigen werkplek. Je zit dan met alle andere deelnemers in een soort van sporthal. En ondertussen loopt er ook publiek rond", legt Debbie uit. De twee moeten het opnemen tegen vooral Zweden, Duitsers en Belgen. Een soort mini-Europees Kampioenschap.

Panter en bloem

Robin doet dus mee in de categorie 'Colour'. Ze heeft van tevoren een kleurvol ontwerp gemaakt van een panter en een bloem en heeft via social media een klant gezocht. In Putte beginnen de twee aan een slijtageslag. De klant, een Nederlandse, moet urenlang stil blijven zitten. "We konden niet veel praten, want we zaten naast een geluidsbox. Schreeuwen is dan ook een beetje overdreven. Af en toe een duimpje naar elkaar en dan weer door."

"Vooraf leer je elkaar wel een beetje kennen, want je brengt dus veel tijd met elkaar door", vertelt Robin. "Op zaterdag ben ik negen uur bezig geweest en op zondag ook. Het was een gevecht tegen de klok, maar we waren allebei supertevreden met het eindresultaat."

