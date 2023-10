Grote belangstelling voor begrafenis van geliefde Hilversumse dakloze Jolanda

Mooie woorden, oude verhalen en anekdotes werden uitgesproken op de begrafenis van de Hilversumse. De dood van de dakloze vrouw maakte veel los in Hilversum en dat was ook te zien bij de begrafenis: het was hartstikke druk.

Meerdere dak- en thuislozen waren samengekomen om op hun manier te rouwen voor hun verloren vriendin. Bier, wijn en sigaretten werden met elkaar gedeeld.

Steun

Edwin de partner van Jolanda, ook wel bekend als Boeddha, bedankte iedereen voor hun komst. Hij leek een beetje overweldigd door de enorme opkomst. Hij kreeg veel omhelzingen en woorden van steun.

Op het einde van de sobere bijeenkomst leidde een goede vriendin van Jolanda, Selma, het gebed in. Jolanda is begraven op begraafplaats Zuiderhof aan de Kolhornseweg in Hilversum.