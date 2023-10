Alkmaarse Afghanen zamelen geld in na zware aardbevingen

Bij een reeks aardbevingen in Afghanistan zijn afgelopen zaterdag meer dan 2000 doden gevallen. Door de situatie in Israël en Gaza dreigt de aandacht voor de ramp naar de achtergrond te verdwijnen. Niet bij de Islamitische en Culturele Vereniging van Afghanen in Alkmaar. Daar zijn ze een inzamelingsactie gestart voor familieleden in het getroffen gebied.

Foto: Islamitische en culturele vereniging van Afghanen in Noord-Holland - NH Nieuws

"Het is vreselijk wat er is gebeurd", zegt voorzitter Ahmad Jawed Omarkhel. Sinds de verwoestende aardbeving van zaterdag heeft Omarkhel bijna alle tachtig leden al wel aan de telefoon gehad. Het verdriet is groot. "Sommige leden hebben familie in het getroffen gebied. Het doet veel met onze gemeenschap." De aardbevingen gebeurden afgelopen zaterdag in het westen het land, nabij de stad Herat. De zwaarste beving had een kracht van 6.3. Niet alleen de stad werd zwaar getroffen, ook de omliggende dorpen liggen voor een groot deel in puin. Volgens de Taliban, de huidige machthebbers van het land, zijn er 2445 slachtoffers gevallen. Nog eens 9240 mensen zouden gewond zijn geraakt. De leden van de vereniging, inwoners van onder andere Heiloo, Heerhugowaard, Schagen en Bergen, hebben continu contact met familieleden in het getroffen gebied, zegt Omarkhel. "Het is een ramp. We horen verhalen dat de hulpverlening nauwelijks op gang komt en dat de mensen buiten slapen omdat ze bang zijn voor naschokken." Geen GIRO555 Op sociale media gaan video's rond van mensen die met hun blote handen tussen de brokstukken zoeken naar overlevenden en slachtoffers. Van een georganiseerde reddingsoperatie is geen sprake. Sinds de Taliban twee jaar geleden de macht greep in het land, is de overheid verder verzwakt en lukt het niet om doeltreffend hulp te bieden in rampgebieden.

"Misschien zijn het druppels op een gloeiende plaat, maar het is iets." Ahmad Jawed Omarkhel

Dat de aardbeving in Afghanistan nu minder aandacht krijgt dan andere internationale rampen, noemt Omarkhel 'heel erg jammer'. "Dat komt door de situatie in Israël, maar ook omdat de Taliban actief zijn in Afghanistan. Door hun staatsgreep zijn er bijna geen internationale hulporganisaties meer in het land en dat maakt de situatie nog erger." Giro555 laat weten nog geen actie te starten voor de slachtoffers van de aardbevingen. Volgens de woordvoerder wordt de situatie in Afghanistan wel nauwlettend in de gaten gehouden. Vrijdagsgebed Om zelf iets te kunnen bijdragen, zijn verschillende leden met kleine inzamelingsacties gestart voor de families in de getroffen gebieden. "Misschien zijn het druppels op een gloeiende plaat, maar het is iets. Mensen hebben daar eten nodig, en spullen. Met de strenge Afghaanse winter voor de deur is het belangrijk dat Afghanen zo snel mogelijk geholpen worden", aldus Omarkhel. Deze week is het verenigingsgebouw in Alkmaar open zodat mensen elkaar kunnen steunen. Aanstaande vrijdag zal iedereen samenkomen voor het vrijdagsgebed, om te bidden voor de overledenen en de nabestaanden. "Dag en nacht denken we aan hen."