Israëlische vlag wappert twee keer in Haarlem: “Ik vind het een hele ingewikkelde”

In Haarlem werden vandaag twee Israëlische vlaggen gehesen. Aan het provinciehuis en aan het stadhuis wappert de davidster. De naastgelegen gemeenten Bloemendaal en Heemstede kiezen ervoor om hun medeleven niet in een symbool uit te drukken.

Een ander pleit ervoor ook de Palestijnse vlag te hijsen. "Niet de een of de andere vlag, ik ben ervoor om beide volken te steunen."

Dat de vlag gemengde gevoelens oproept, blijkt uit reacties van verschillende Haarlemmers die zeggen het een ingewikkelde kwestie te vinden. "De afgelopen jaren heeft Israël veel agressie gebruikt tegen de Palestijnen. Maar deze invasie is dan weer dermate agressief dat je Israël wel met een statement mag steunen", aldus een voorbijganger.

De provincie hijst de vlag in lijn met het besluit van het kabinet en uit medeleven met alle getroffenen van de terreuraanslagen in Israël. Het Haarlemse college meldt op haar website de vlag halfstok te hangen uit medeleven met de Joodse gemeenschap in Haarlem.

De provincie meldt geschokt te zijn door de terroristische acties van Hamas tegen onschuldige burgers. “We hijsen de vlag uit medeleven met de getroffenen van de terreuraanslagen in Israël en allen die rouwen en in angst verkeren over het lot van familie en geliefden. Dat geldt zonder meer ook voor de onschuldige slachtoffers aan Palestijnse zijde.”

De Haarlemse burgemeester Jos Wienen laat weten in gedachten te zijn bij hen die naasten in het getroffen gebied hebben. “Wij leven mee met alle onschuldige slachtoffers, ook aan Palestijnse zijde.”

In een statement laten de gemeenten Bloemendaal en Heemstede weten dat hun gedachten uitgaan naar alle burgerslachtoffers in de getroffen gebieden. "Wij betuigen ons medeleven. We hangen daar geen symbool aan zoals het voeren van een vlag."