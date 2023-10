Populaire surfplek is nu verboden voor surfers vanwege een beschermde eend

Windsurfers in Landsmeer en omgeving balen als een stekker. Hun geliefde surfplek, de Stootersplas in 't Twiske, is per komende 1 november ineens een no-go area. De provincie heeft besloten om 's winters een recreatieverbod in het Natura 2000-gebied in te voeren om zo het leven van de daar overwinterende smient niet te verstoren.

"Een harde maatregel", zo vindt surfer Niels Wagemaker. "Sommigen van ons surfen hier al meer dan veertig jaar. We hebben nog nooit een smient zien opvliegen door ons." Natura 2000-gebied Zodra er een lekkere bries staat en Wagemaker ís in de gelegenheid, snelt 'ie met zijn wingfoil naar de Stootersplas. "Het is onze achtertuin", aldus de recreant. "Wij zijn een surfvereniging met mensen die hier allemaal in de buurt wonen. En áls er dan wind is, ben je hier in no-time. En recreëren in je achtertuin, wat is er mooier dan dat?"

Maar de provincie ziet het anders. Sinds 2013 geldt de Stootersplas als Natura 2000-gebied. En hoewel het gebied ook bedoeld is voor recreatie, weegt het belang van natuurbescherming zwaarder. In dit geval is het dus de smient wiens leven zo min mogelijk mag worden verstoord. De eendensoort verkiest in de wintermaanden de gematigde Hollandse contreien boven de Scandinavische landen, waar 'ie in de zomermaanden vertoeft.

Volgens de surfers zitten zij de smient echter helemaal niet in de weg. "We zien ze wel eens, maar ze zitten vooral aan de overkant, aan hogerwal en in de sloten", zo vertelt Wagemaker. "Maar niet hier op de plas waar wij surfen. Als het hard waait, hebben smienten geen zin om juist daar te gaan dobberen en zo hun energie te verspillen."

Verzoek tot gesprek met provincie De surfers leggen zich dan ook niet zomaar neer bij het winterse recreatieverbod en willen in gesprek met de provincie. "Het zou het beste zijn als men hier komt kijken als wij hier bezig zijn om te zien wat nou echt de verstoring is", stelt Wagemaker voor. "En áls dan blijkt dat er verstoring is, zijn wij de eerste om dat toe te geven. Dus bij deze nodigen we de specialisten graag uit om langs te komen." De provincie was vandaag niet bereikbaar voor een reactie.